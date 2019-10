Festa dei Nonni 2019, oggi 2 ottobre/ Frasi auguri: le poesie più tenere da dedicare

Fondamentali nelle nostre vite, oggi li celebriamo: il 2 ottobre è il giorno della “Festa dei Nonni”. Si apre dunque una giornata speciale nella quale viene celebrata una figura fondamentale, quasi imprescindibile, a cui fare gli auguri. I nonni sono il nostro passato, ma si rivelano preziosi anche nel presente, perché aiutano le famiglie a crescere i nipoti. E quindi sono importanti anche per il loro futuro, perché dal loro bagaglio di esperienze e conoscenze i giovani attingono i valori con cui svilupparsi. Spesso si ha più confidenza con i nonni che con i genitori, di sicuro sono loro a viziarci di più. Sono le nostre guide nel cammino della nostra vita, i nostri “angeli custodi” quando non ci sono più. In questo caso basta l’odore delle polpette o di un piatto di fettuccine, magari una fetta di crostata o ciambellone, e subito facciamo un tuffo nel passato, un viaggio tra i ricordi. I maestri della Scuola del Cioccolato Perugina hanno reinterpretato il Ciambellone mettendo all’interno una ganache di cioccolato fondente per festeggiare questo giorno speciale.

FESTA DEI NONNI 2019, UNO STUDIO E LE FRASI TIPICHE

Come faremmo senza i nostri nonni? Purtroppo ad un certo punto della nostra vita dobbiamo imparare a convivere con il vuoto della loro assenza. La Festa dei Nonni in questo caso rappresenta allora una buona occasione per ricordarli e ripensare a quanto ci hanno insegnato. La loro importanza è dimostrata anche a livello scientifico. C’è uno studio condotto dai ricercatori della Concordia University e della Wilfrid Laurier University che ha esaminato il legame che univa le coppie di nonni e nipoti. Da questa ricerca è emerso che trascorrere del tempo libero con i nonni aiuta a rafforzare i legami familiari, che per questo restano forti per tutta la vita. A tal proposito ricordiamo le loro frasi tipiche, alcune irritanti. «Ce l’hai il fidanzatino?», «Quando ti sposi?», «Copritevi che fa freddo», ma ce ne sono altre che si ricordano più simpaticamente. Come «Hai mangiato?» e «Alla tua età saltavo i fossi per il lungo!». Sono finite sulle magliette dei veri Cocchi di Nonna, quindi sono tutte ispirate alla terza età per riscoprire la bellezza e la saggezza dei nostri nonni.

FESTA DEI NONNI 2019, FRASI AUGURI: LE POESIE PIÙ TENERE

Un’altra ricerca, realizzata da Veepee, conferma che i nonni sono sempre più “connessi”. Il 39% usa Internet per informarsi e leggere notizie, un buon 28% invece usa i social network. E allora visto che i nonni sono social gli auguri per la Festa dei Nonni possono essere condivisi in rete, oltre che privatamente. Per fare colpo su vostra nonna, potete tirare in ballo Gabriele D’Annunzio. «D’inverno ti mettevi una cuffietta/ coi nastri bianchi come il tuo visino,/ e facevi ogni sera la calzetta,/ seduta al lume, accanto al tavolino./ Io imparavo la storia sacra in fretta/ e poi m’accoccolavo a te vicino/per sentir narrar la favoletta/ del Drago Azzurro e del Guerrier Moschino./ E quando il sonno proprio mi vinceva/ m’accompagnavi fino alla mia stanza/ e m’addormivi al suono dei tuoi baci./ Agli occhi chiusi allor mi sorrideva/ in mezzo ai fiori una gioconda danza/ di sonni dolci, splendidi e fugaci». Al nonno potete invece dedicare “Il vecchio e il bambino” di Francesco Guccini.



