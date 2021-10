Festa dei nonni oggi 2 ottobre: Auguri/ Da quando si festeggia in Italia e perché

Oggi, sabato 2 ottobre 2021, è la Festa dei nonni, istituita in Italia per decreto con la legge 31 luglio n. 159 del Parlamento nel 2005 con l’intenzione di “celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”. La data non è casuale: il 2 ottobre nel calendario liturgico della confessione cattolica è anche la festa degli angeli custodi. Solo in Italia si festeggia infatti in questo giorno: per esempio, negli Stati Uniti si festeggia la prima domenica di settembre, in Canada il 25 ottobre, mentre in Francia e Polonia esistono due ricorrenze separate, una per le nonne e una per i nonni.

FESTA DEI NONNI 2021, LA PRIMA NEGLI USA

La prima istituzionalizzazione della Festa dei nonni, festeggiata oggi 2 ottobre 2021, non è avvenuta nel nostro Paese, ma bensì negli Stati Uniti nel 1978, per iniziativa della presidenza di Jimmy Carter e su proposta di una casalinga della Virginia Occidentale di nome Marian McQuade, madre di quindici figli e nonna di quaranta nipoti. La donna incominciò a promuovere l’idea di una giornata nazionale dedicata ai nonni già nel 1970, lavorando con gli anziani dal 1956. Riteneva, infatti, la relazione con i nonni fondamentale per l’educazione delle giovani generazioni.

LE FRASI PIU’ BELLE PER LA FESTA DEI NONNI 2021

Come ogni anno, suggeriamo alcune delle frasi più belle da dedicare, con un biglietto o un messaggio d’auguri, ai propri nonni in occasione della Festa dei nonni 2021. Una poesia è Capelli bianchi di Gianni Rodari: “Quanti capelli bianchi/ ha il vecchio muratore?/ Uno per ogni casa/ bagnata dal suo sudore/ Ed il vecchio maestro/ quanti capelli ha bianchi?/ Uno per ogni scolaro/ cresciuto nei suoi banchi/ Quanti capelli bianchi/ stanno in testa al nonnino?/ Uno per ogni fiaba/ che incanta il nipotino”. Come messaggio si può inviare: “Caro nonno sei il migliore compagno di giochi, mi racconti le favole più belle ed hai una risposta a tutte le mie domande. Ti voglio bene!“. C’è anche un messaggio che può aiutare a ricordare le origini della propria famiglia e risultare particolarmente commovente per i propri nonni: “E’ bello passeggiare tenendovi per mano e sapere che queste stesse mani hanno tenuto quella di mamma quando aveva la mia stessa età. Auguri nonni!”.

