Festa del Cinema di Roma 2019/ Programma film e ospiti: c’è Martin Scorsese

Terminato il Festival di Venezia 2019 ed in attesa del Torino Film Festival 37, spazio alla Festa del Cinema di Roma 2019: oggi è stato presentato il programma con le pellicole in concorso e le star internazionali che saranno presenti nella capitale per la rassegna (17-27 ottobre). Giunta alla quattordicesima edizione, la Festa del Cinema comprende 33 film nella sezione ufficiale, 11 eventi speciali e 13 Incontri ravvicinati, senza dimenticare retrospettive e preaperture. Oltre ai già citati Motherless Brooklyn di Edward Norton – film di apertura – e The Irishman di Martin Scorsese, troviamo numerose pellicole molto attese: da The Aeronauts di Tom Harper a Judy di Rupert Goold, passando per Hustlers di Lorene Scafaria e Waves di Trey Edward Shults, fino a Downton Abbey di Michael Engler. Tre i titoli italiani nella selezione ufficiale: Il ladro di giorni di Guido Lombardi, Santa Subito di Alessandro Piva e il film di chiusura Tornare di Cristina Comencini. Segnaliamo inoltre il ritorno di Giulio Base: dopo l’ottimo Il Banchiere Anarchico, il regista di Torino presenterà nella sezione riflessi il suo Bar Giuseppe.

FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2019, PROGRAMMA FILM ED EVENTI

SELEZIONE UFFICIALE

438 Dagar di Jesper Ganslandt

1982 di Oualid Mouaness

The Aeronauts di Tom Harper

Antigone di Sophie Deraspe

Deux di Filippo Meneghetti

Downton Abbey di Michael Engler

Drowning di Melora Walters

The Farewell di Lulu Wang

Fete de Famille di Cédric Kahn

Honey Boy di Alma Har’el

Hustlers di Lorene Scafaria

The Irishman di Martin Scorsese

Judy di Rupert Goold

Kohtunik di Andres Puustusmaa

Il ladro di giorni di Guido Lombardi

Le Meilleur Rese à venir di Matthieu Delaporte

Military Wives di Peter Cattaneo

Motherless Brooklyn di Edward Norton

Mystify: Michael Hutchence di Richard Lowenstein

In the footstep of Bruce Chatwin di Werner Herzog

On Air di Manno Lanssens

Pavarotti di Ron Howard

Rewind di Sasha Joseph Neulinger

Santa Subito di Alessandro Piva

Run with the Hunted di John Swab

Scary stories to tell in the dark di André Øvredal

Tanta Almas di Nicolás Rincón Gille

Trois jours et une vie di Nicolas Boukhrief

Vrba di Milcho Manchevski

Waves di Trey Edward Shults

Western Stars di Thor Zimny

Where’s my Roy Cohn? di Matt Tyrnauer

Your mum and dad di Klaartje Quirijns

EVENTI SPECIALI

Cecchi Gori – Una famiglia italiana di Simone Isola e Marco Spagnoli

Very Ralph di Susan Lacy

Illuminate – Laura Biagiotti di Maria Tilli

Lunar City di Alessandra Bonavina

Negramaro. L’anima vista da qui di Gianluca Grandinetti

Nick Drake – Songs in a conversation di Giorgio Testi

Tornare di Cristina Comencini

Il peccato (Sin) di Andrei Konchalovsky

The Fanatic di Fred Durst

Uglydolls di Kelly Asbury

INCONTRI RAVVICINATI

Bill Murray

Viola Davis

Fanny Ardant

Olivier Assayas

Ethan Coen

Benicio Del Toro

Bret Easton Ellis

Ron Howard

Kore-Eda Hirokazu

Edward Norton

Bertrand Tavernier

John Travolta

Jia Zhangke (Zhao Tao)

PRE-APERTURE

L’uomo senza gravità di Marco Bonfanti

La prima donna di Tony Saccucci

Le Beatitudini di Sant’Egidio di Jacques Debs

Roam Rome Mein di Tannishtha Chatterjee

La giostra dei giganti di Jacopo Rondinelli

Gli anni amari di Andrea Adriatico

The Jesus Rolls di John Turturro

RETROSPETTIVE

Kore-Eda Hirokazu

Max Ophüls

TRIBUTI

Piero Tosi (Ludwig, Metello)

Carlo Vanzina (Carlo Vanzina. Il cinema è una cosa meravigliosa)

Gillo Pontecorvo (Kapò)

Franco Zeffirelli (La bisbetica domata)

Turi Ferro (Turi Ferro – L’ultimo prospero)

Andrea Camilleri e Ugo Gregoretti (Ugo & Andrea)

Luciano Salce (Uma pulga na Balança)

RESTAURI

Fellini Satyricon di Federico Fellini

Gruppo di famiglia di un interno di Luchino Visconti

Il manoscritto del Principe di Roberto Andò

Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi

RIFLESSI

Bar Giuseppe di Giulio Base

Die Geburt Des Leoparden di Luigi Falorni

Nessun nome nei titoli di coda di Simone Amendola

Not everything is black di Olmo Parenti

I wish I was like you di Luca Onorti

Moka Noir: A omega non si beve più caffè di Erik Bernasconi

Il terremoto di Vanja – Looking for Cechov di Vinicio Marchioni

That click di Luca Severi

The wheel of Khadi di Gaia Ceriana Franchetti

FILMS FOR OUR LIVES

The Apartment di Billy Wilder (Alberto Crespi)

Bringing Up Baby di Howard Hawks (Richard Peña)

A fish called Wanda di Charles Chricton (Francesco Zippel)

The Lady Eve di Preston Sturges (Giovanna Fulvi)

Lady Windermere’s Fan di Ernst Lubitsch (Valerio Carocci)

Ninotchka di Ernst Lubitsch (Mario Sesti)

Remember the night (Mitchell Leinsen)



