Oggi si apre l'edizione numero 20 della Festa del Cinema di Roma, dove la sezione dei film in concorso pare più centrata che in passato

Venti anni e non sentirli. È una frase fatta ogni volta che si celebra un anniversario, ma in questo caso però il senso potrebbe essere un po’ diverso. Perché i 20 anni della Festa del Cinema di Roma, che inaugura oggi, non si percepiscono perché non se ne percepisce l’evoluzione e la maturazione, non si riesce a comprendere fino in fondo il modo in cui questa manifestazione si sia attaccata al territorio e a chi lo vive, è molto difficile stabilirne l’eventuale peso culturale. Come molti dicono da anni, è problema di identità.

I figli degli altri, Rai 3/ Trama e cast del film francese con Virginie Efira, oggi martedì 14 ottobre 2025

Almeno a quello la direttrice Paola Malanga, in carica dal 2022, ha cercato di porre rimedio e quest’anno c’è riuscita, almeno in parte: la Festa 2025 è, nelle intenzioni, più vicina a Toronto che a Berlino, ovvero una grande vetrina del cinema dell’annata, con centinaia di titoli divisi in diverse sezioni, luoghi sparsi per la città con al centro l’Auditorium Ennio Morricone, incontri e una forte componente Industry, sia con il mercato (il MIA, svoltosi qualche giorno prima della Festa) sia con i molti incontri organizzati nella città.

Greenland, Italia 1/ Trama e cast del disaster movie con Gerard Butler, in onda oggi 14 ottobre 2025

Ora, si potrà discutere se questa scelta sia all’altezza della situazione, se sia realizzabile in modo completo, se una città come Roma si presti a tale scenario, ma per questo bisognerà attendere la fine dell’edizione, visto che come al solito il vero problema è che dalla kermesse non emerge un’idea di città che partecipa per intero alla Festa, ma di luoghi sparsi e film dispersi, come se gli spazi e il loro utilizzo bastassero a connettere il tessuto della manifestazione.

Però, se restiamo ai film, a quelli che ogni giorno vi racconteremo sia qui sia, su Il Sussidiario TV, quella del 2025 sembra una delle edizioni più centrate della Festa, a partire dal concorso, che spesso sembrava un intruso nella programmazione e che invece quest’anno pare assumere una forma sua propria interessante.

BLACKBERRY/ Il film che ricorda cosa si perde a inseguire solo il guadagno

Diciotto film racchiusi dalla dicitura Visioni per il mondo di domani che però non include solo opere prime o seconde o registi emergenti, ma traccia una selezione di opere che affondano la loro presa sul contemporaneo provando a declinarlo con linguaggi prossimi allo spettatore, un gruppo di film che, a differenza di ciò che in più di un’ occasione è accaduto negli scorsi anni, un pubblico generico, come quello di una metropoli, potrebbe avere interesse a guardare.

Da 40 second, il film di Vincenzo Alfieri che racconta la vicenda di Willy Monteiro, a Good Boy, in cui il polacco Jan Komasa trova il talento di Stephen Graham (Adolescence) in un controverso racconto di rieducazione giovanile; dal comico surreale e demenziale di Quentin Dupieux con L’accident du piano a Gli occhi degli altri con cui Andrea De Sica racconta un fatto di cronaca del passato; da Re-Creation, dramma processuale diretto dal veterano Jim Sheridan sulla scia di La parola ai giurati, a The Things You Kill, thriller turco diretto dall’iraniano Alireza Khatami

Non mancano in ogni caso le possibili sorprese e le curiosità, a partire da Hen con cui l’ungherese Gyorgy Palfi racconta una storia dal punto di vista di una gallina e che fa il paio con Good Boy (un altro film con lo stesso titolo), il film di apertura di Alice Nella Città, un horror visto attraverso il cane del “protagonista”.

A proposito della sezione parallela dedicata al cinema per e con i ragazzi o i bambini: quest’anno sembra aver portato a compimento un processo di completo distacco dalla Festa, anche nei luoghi di proiezione e al netto di un programma sempre parecchio interessante, anche loro si lasciano prendere dalla bulimia e nella corsa all’alternativa rispetto alla Festa rischiano di disperdersi, di sovrapporsi, di giocare male le carte del programma. Non avrebbe allora, in questo caso, spostarsi in un altro momento dell’anno, per esempio in primavera?

Tornando alle scelte di Paola Malanga, il resto è un calderone, come Toronto insegna, in cui c’è tutto e il suo contrario, da Freestyle, che raccoglie opere alternative o indipendenti di vario tipo – finzione, documentario, serie tv – a Gran Public, fuori concorso popolare dedicato ai film di più largo consumo, tra i quali spiccano La vita va così di Riccardo Milani che apre la Festa, il Dracula di Luc Besson, Io sono Rosa Ricci e Hamnet, diretto da Chloe Zhao e che ha esaltato Toronto. Oltre a molti film italiani, come i Cinque Secondi di Paolo Virzì.

C’è Best Of, che riunisce il meglio dei festival dell’anno con molti film provenienti da Cannes, come Eddington di Ari Aster o la Palma d’oro Un semplice incidente oltre a sezioni monstre come le Proiezioni speciali, dove c’è dentro di tutto, pensate più per non scontentare nessuno che per offrire sguardi al pubblico, o la Storia del cinema, che tra restauri e documentari e omaggi vorrebbe racchiudere in 10 giorni qualcosa che avrebbe bisogno di molto più tempo e una curatela maggiore, come se fosse una specie di Cinema Lumière di Lione (non a caso, il suo direttore Thierry Frémaux, anche direttore di Cannes, ha stretto un patto col festival della capitale).

In ogni caso, per non rischiare di perdervi ci siamo qui noi, sul sito o sulla nostra tv, per darvi indicazioni e non farvi perdere le emozioni migliori della giornata, sperando che l’Auditorium sappia popolarsi e vivere di arte, spettacolo e cultura come nei suoi giorni migliori.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI