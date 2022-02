Festa del gatto 2022, oggi 17 febbraio/ Le frasi per celebrare gli amici felini

Oggi, giovedì 17 febbraio 2022, si celebra la Festa del gatto, ovvero la giornata nazionale dedicata agli amici felini, compagni di tante avventure. Una ricorrenza che fece il suo esordio nel 1990, in seguito al referendum lanciato dalla giornalista Claudia Angeletti sulla rivista “Tuttogatto”: fu scelto il 17 febbraio perché febbraio è il mese del segno zodiacale dell’Acquario, degli spiriti liberi come quelli dei gatti. Ma non solo…

La data del 17 febbraio per la Festa del gatto è legata anche al celebre detto popolare che definiva febbraio «il mese dei gatti e delle streghe». Per quanto riguarda il numero, invece, il 17 nella tradizione è sempre stato ritenuto un numero portatore di ventura, stessa fama toccata in passato anche al gatto. Ma ciò che conta, al di là delle tradizioni, è l’importanza che rivestono gli amici felini nelle nostre vite. Importanza e benessere: come dimostrato da una ricerca di Healthline, avere un gatto ha un effetto calmante e migliora il benessere psicologico.

FESTA DEL GATTO 2022: LE FRASI PER CELEBRARE I FELINI

La Festa del gatto 2022 ci consente di ricordare ancora una volta il grande legame che ci lega agli amici a quattro zampe. Lo studio australiano pubblicato nel 2015 su Anthrozoos ha confermato che i proprietari di un gatto hanno una salute psicologica migliore rispetto a chi non ha animali domestici. Tanti benefici ma soprattutto tanto amore, un legame indissolubile che niente e nessuno può scalfire. Per fare gli auguri agli amici felini per la Festa del gatto, vi proponiamo qualche frase tra divertimento e poesia: «Che misteriosa ricetta conoscono i gatti per saper dosare in modo così perfetto dolcezza e crudeltà, timidezza e aggressività, docilità e spirito selvaggio?», «Ho visto guarire più persone grazie alla compagnia di un gatto di quanto non abbiano fatto tonnellate di medicine», «In questa sorte avversa io mi affido a te, o bel gatto, alle tue pupille sacre; mi sembra di avere davanti a me due stelle e di ritrovare la tramontana in mezzo alla tempesta».

