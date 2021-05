Festa del Lavoro 2021, auguri Buon 1 maggio!/ Immagini simbolo e frasi via Whatsapp

BUON 1 MAGGIO: COME AUGURARE UNA BUONA FESTA DEL LAVORO

Ricorre oggi, sabato primo maggio, la Festa del Lavoro 2021, ricorrenza molto sentita soprattutto per il significato simbolico in essa racchiuso. Tale ricorrenza viene celebrata nel nostro Paese dal 1891 e nel medesimo giorno anche a Cuba, in Russia, Cina, Messico, Brasile, Turchia e in diversi Stati dell’Unione Europea. Il “Labor Day”, la festa che si celebra negli Usa, invece, si festeggia il primo lunedì di settembre anche se proprio qui, esattamente a Chicago, si svolsero i fatti che nella metà dell’Ottocento diedero poi il via all’origine della data simbolica della Festa dei Lavoratori. Quella del primo maggio rappresenta una data simbolica particolarmente sentita, stabilita ufficialmente a Parigi il 20 luglio 1889 per celebrare i diritti e le rivendicazioni di tutti i lavoratori. Le parole d’ordine che aprirono la strada alle rivendicazioni generali erano: “8 ore di lavoro, 8 di svago, 8 per dormire”. Questo lo slogan coniato in Australia nel 1855 e poi condiviso dal movimento sindacale del primo Novecento.

Nei tre anni precedenti alla ratifica della Festa del Lavoro, a Chicago proprio il primo maggio i sindacati organizzarono uno sciopero generale per rivendicare condizioni di lavoro per gli operai più umane e migliori. La protesta affinché la giornata lavorativa venisse ridotta a 8 ore (rispetto alle 12-16 giornaliere) durò 4 giorni e culminò in una tragedia con morti e feriti. Ecco allora che questa giornata si pone come simbolo saliente nel quale augurare il nostro personale “Buon 1 maggio” alle persone care, allegando una frase celebre o una immagine che possa ribadire la sua importanza.

AUGURI FESTA DEL LAVORO 2021: LE MIGLIORI FRASI DA INVIARE

Tante le citazioni e le frasi da utilizzare per fare i personali ma speciali auguri per la Festa del Lavoro 2021 che ricorre oggi 1 maggio. Da Bertrand Russell un insegnamento saggio da rivolgere magari ad un amico che svolge un lavoro umile ma ad ogni modo sempre importante e rispettoso: “L’uomo che si vergogna del suo lavoro non può avere rispetto di se stesso”. Più ironica invece la citazione di Aldous Huxley: “Il lavoro non è più rispettabile dell’alcool, e serve esattamente allo stesso scopo: distrae semplicemente la mente”. Tra le altre frasi da inviare in questa giornata speciale pregna di simboli e significati anche quella presa in prestito dallo scrittore Paulo Coelho che dice: “Il lavoro è una manna quando ci aiuta a pensare a quello che stiamo facendo. Ma diventa una maledizione nel momento in cui la sua unica utilità consiste nell’evitare che riflettiamo sul senso della vita”. E poi la saggezza di Voltaire che rammenta una grande verità: “Il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno”. Infine una frase che apre alla spiritualità ed alla riflessione anche in questa giornata, quella di Sant’Agostino: “Prega come se tutto dipendesse da Dio. Lavora come se tutto dipendesse da te”.

BUON 1 MAGGIO 2021, FESTA DEI LAVORATORI: LE IMMAGINI PIÙ BELLE

Oltre alle frasi possiamo ritrovare dei modi originali per i nostri auguri di Buona festa del Lavoro 2021 anche attraverso le tante immagini che popolano i social e non solo e che possiamo condividere o inviare ai nostri amici ed alle persone care attraverso Whatsapp o e-mail. Come non citare, nella nostra carrellata di foto, la classica immagine del 1932 relativa allo scatto “Lunch atop a skyscraper (pranzo su un grattacielo)” che trovò spazio sulle pagine del supplemento domenicale del New York Herald Tribune? Quella fu la foto simbolo del periodo della Grande Depressione e divenne ben presto una foto cult della quale non mancano delle reinterpretazioni moderne. Dai social poi arrivano ulteriori immagini dalle quali trarre ispirazione ed a tal proposito ne riproponiamo una già diventata virale lo scorso anno in piena pandemia ma che in parte sarà valida per le Regioni che continuano ad essere in zona arancione, affinché l’ironia sia sempre al primo posto anche in questa giornata simbolo.





