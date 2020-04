Festa del Lavoro, auguri buon 1 maggio 2020/ Frasi sui lavoratori: Prévert e Russell

Pubblicità

Ricorre oggi, venerdì 1 maggio 2020, la Festa dei Lavoratori, ricorrenza che per la prima volta sarà totalmente stravolta per via dell’emergenza Coronavirus ancora in atto. A pochi giorni dall’avvio ufficiale della Fase 2, la festa del primo maggio per molti lavoratori rappresenterà un tasto dolente dal momento che la crisi economica imperversa sul nostro Paese, soprattutto a causa delle necessarie chiusure disposte dal governo per far fronte all’emergenza sanitaria ma che, inevitabilmente, hanno inciso anche sull’economia del Paese. Oggi più che mai, dunque, si riscopre il vero valore del lavoro. Un lavoro da poter svolgere con la serenità e la sicurezza necessarie ma che al momento purtroppo non possono essere del tutto garantite. Sfumano così tutte le iniziative che per tradizione sono legate a tale ricorrenza ma non quella che vede il tradizionale scambio di auguri, in questa giornata rafforzato dalla voglia di ricominciare con maggiore determinazione. Quale migliore occasione, allora, per inviare le nostre frasi per una buona Festa dei Lavoratori, via Facebook, Whatsapp o mail, a tutti coloro che sono in attesa di tornare sul proprio posto di lavoro, a chi lavora anche in questa giornata magari grazie allo smart working ed ancora – e soprattutto – a chi attende la fine dell’emergenza per potersi mettere alla ricerca di un nuovo lavoro più soddisfacente? A venirci incontro sono i grandi autori del passato che con frasi e citazioni aprono la scia ai nostri auguri virtuali.

AUGURI BUONA FESTA DEL LAVORO 1 MAGGIO 2020: COSA SCRIVERE

Anche in occasione di questa ricorrenza che sarà vissuta in modo particolare – senza il tradizionale concertone di Roma nè i cortei sparsi per il Paese – non manca la carrellata di frasi di auguri da inviare a parenti ed amici nel giorno del primo maggio. “L’uomo che si vergogna del suo lavoro non può avere rispetto di se stesso”, ricordava Russell. Un’ottima osservazione è quella che ci viene offerta da Benjamin Franklin che nel 1700 scriveva: “Tieni in pugno il tuo lavoro, o sarà lui a tenere in pugno te”. Il saggio Giovanni Verga, invece, sosteneva: “Fa’ il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai”. A parlare di lavoro è stato anche Jacques Prévert, che in maniera sarcastica diceva: “La differenza tra un intellettuale e un operaio? L’operaio si lava le mani prima di pisc*are, l’intellettuale dopo”. L’augurio che, in questo momento di grande incertezza potremo inoltre rivolgere alle persone a noi care, ci viene offerto da Rita Levi Montalcini, la quale toccava un tema alquanto spinoso, quello delle pensioni. Ecco allora una frase che potremo augurare soprattutto ai più giovani che sono attualmente alla ricerca di un lavoro: “Rifiutate di accedere a una carriera solo perché vi assicura una pensione. La migliore pensione è il possesso di un cervello in piena attività che vi permetta di continuare a pensare ‘usque ad finem’, ‘fino alla fine’”.



