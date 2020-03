Festa del papà 19 marzo 2020/ Frasi d’autore per i vostri messaggi d’auguri

Giovedì 19 marzo 2020 in tutt’Italia si celebrerà la festa del papà, appuntamento al quale si abbina, di consueto, la ricorrenza di San Giuseppe, padre putativo di Gesù. Si tratta di una data insolita rispetto al resto del mondo; in molti Paesi, infatti, i festeggiamenti vanno in scena la terza domenica di giugno, ma ci sono anche qui alcune eccezioni come Thailandia (5 dicembre) e Russia (23 febbraio). Al di là delle tradizioni, voi avete già pensato alle frasi d’auguri da dedicare al vostro genitore? Non ancora? Allora ci permettiamo di suggerirvene alcune che potrebbero tornarvi utili e di sicuro impatto emotivo. Ricorriamo dunque a citazioni colte, di autori o personaggi illustri. Markus Zusak ha scritto: “A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda, sorride e respira, riesco a sentire le note”. Aldo Busi, invece, ha commentato così il ruolo del papà: “Il padre è sempre altrove. Deputato a difendere la famiglia, di fatto è sempre fuori della famiglia a progettare la società o difendere la patria, cioè se stesso, la sua radice vitale”.

FESTA DEL PAPÀ 19 MARZO 2020: AUGURI IN POESIA

Per chi invece preferisce rifuggire la prosa per abbracciare la poesia, vi sono due spunti molto interessanti da dedicare al proprio papà nel giorno della sua festa, che come di consueto ricorrerà il prossimo 19 marzo, ergo fra 48 ore esatte. Vi è, ad esempio, il frammento di un componimento di Camillo Sbarbaro che recita: “Padre, se anche tu non fossi il mio padre, se anche fossi a me estraneo, per te stesso egualmente t’amerei”. Una meravigliosa dichiarazione d’amore da parte di un figlio che va oltre la logica del legame di sangue e sottolinea lo spessore umano della persona che l’ha cresciuto ed educato. L’alternativa che vi proponiamo è una citazione tratta da una poesia di Edmund Blunden, a tratti leggermente nostalgica, ma comunque traboccante di affetto nei confronti della figura paterna: “Sul prato guardavano i loro figli giocare fin quando era troppo buio per vedere, come i loro padri li hanno guardati un tempo, come mio padre un tempo mi ha guardato”. Perché, inutile girarci attorno, per loro saremo sempre i loro bambini e loro, per noi, saranno sempre i nostri supereroi.



