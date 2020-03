Festa del papà 19 marzo 2020/ Frasi di auguri più belle per un giorno speciale

Si avvicina la festa del papà e si moltiplicano le idee per dedicare un augurio speciale e sentito al proprio genitore. Tra le frasi più belle da dedicare al proprio papà c’è senz’altro quella più semplice, adatta anche ai figli più piccoli e che fa sempre tremare il cuore quando ci si trova ad aprire un biglietto d’auguri: “Vorrei scrivere tante, infinite parole, te le meriteresti tutte papà. Io però ne trovo solo tre: ti voglio bene.” Tra i pensieri più belli che si possono trovare in rete e che si possono dedicare al proprio papà merita una citazione anche questo: “Ogni giorno che passa mi rendo conto del valore delle tue parole, dei tuoi consigli, dei tuoi preziosi insegnamenti e di pari passo aumenta l’ammirazione che ho per te. Quello che mi rende più felice è il dono del tuo amore, quello che mi hai trasmesso direttamente nell’anima e che ti ha reso semplicemente unico. Auguri Papà, il mio bene per te è immenso.” Sicuramente è importante trovare anche un dono giusto da abbinare a una frase d’augurio azzeccata, ma in tempi di coronavirus non è sempre possibile fare shopping e un biglietto fatto col cuore può essere gradito più di ogni altro regalo.

FESTA DEL PAPÀ, AUGURI PER I RITMI DI VITA MODERNI

Non bisogna dimenticare che spesso un papà è impegnato col lavoro e non sempre si può passare molto tempo insieme ai propri figli. In temi d’attualità che hanno visto molte famiglie costrette alla quarantena a causa dell’emergenza coronavirus, è importante prendersi un minuto in più per mostrare, tramite una frase d’auguri, l’apprezzamento per i sacrifici fatti da un padre. Tra le frasi più belle da dedicare su questo tema, “Per un uomo lavoratore e un papà di valore dedico il mio augurio migliore! Ti voglio bene papà.” E ancora: “Grazie per avermi donato le cose più importanti nella mia vita… il tuo tempo, la tua attenzione e il tuo amore. Buona festa del papà!” E per i più grandicelli? La gratitudine si può esprimere anche in età avanzata, per un genitore più anziano che si è rivelato un vero maestro di vita. “Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me.” E si può scegliere anche una similitudine che può esprimere perfettamente un legame di padre in figlio: “Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA