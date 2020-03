Festa del papà, 19 marzo 2020/ Le frasi d’auguri più belle “Sei l’abbraccio migliore”

Mancano pochi giorni alla festa del papà 2020. Il prossimo 19 marzo, giovedì, potremmo infatti festeggiare come da tradizione uno dei due genitori che ci ha messo al mondo. Moltissimi coloro che faranno un piccolo presente al proprio caro, misure restrittive da coronavirus permettendo, e soprattutto, saranno svariati quelli che manderanno un messaggino al proprio papà, o scriveranno un pensiero su un bigliettino a lui rivolto. Noi abbiamo spulciato la rete per individuare alcune frasi d’auguri che potrebbero farvi comodo proprio per festeggiare vostro padre, a cominciare da questo pensiero decisamente profondo: “Nel rispetto per il proprio padre nulla è più grande, quanto stimarlo come si stima il Cielo”. E ancora: “Al mio meraviglioso papà: semplicemente essendo te stesso mi hai mostrato il modo migliore di essere. Credendo nei miei sogni mi hai reso orgoglioso di me stesso. Tanti auguri”, quindi: “L’esser diventato adulto nulla ha tolto al tuo ruolo di guida e modello della mia vita: nessun altro padre potrebbe essere tanto per un figlio ed è questo immenso tesoro di cui oggi io ti ringrazio, papà”.

FESTA DEL PAPÀ: “SONO TANTO ORGOGLIOSO DI TE…”

C’è chi vuole sottolineare del padre soprattutto gli abbracci forti: “L’abbraccio più bello del mondo, quello che mi da più sicurezza, è sempre e solo il tuo, papà”. Chi invece vuole fare leva sulla “gioventù” del genitore nonostante l’età che avanza: “Al mio caro papà mille auguri. Conservati giovane come sei per altri mille anni”. E ancora: “Sono tanto orgoglioso di te, papà, sei il migliore ed un giorno spero di diventare uguale a te”. Molti sono i padri/amici dei figli, persone con cui condividere una passione come lo sport, i videogiochi, o quant’altro: “Sei il più caro papà ma anche il mio più grande amico, mi hai insegnato tante cose, eppure mi sembra di avere ancora molto da imparare. Ti voglio bene”. C’è anche chi, come detto sopra, farà un piccolo pensierino al proprio padre, ma non sarà mai abbastanza per testimoniare l’amore che si prova nei suoi confronti: “Non c’è un regalo abbastanza bello e importante che possa eguagliare l’amore e la stima che abbiamo per te. Auguri sinceri”. Infine, un messaggio “esclusivo” delle figlie: “Un giorno troverò il mio principe azzurro, ma tu papà resterai sempre il mio re. Auguri!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA