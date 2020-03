Festa del papà 2020, Auguri Vip/ Doppia dedica di Laura Chiatti

Sarà un giorno particolare questo, poco dedito al consumismo e dedicato ai dolci pensieri e ai ricordi, per questa festa del papà 2020. Niente dolci, almeno non in tutti i posti visto che gran parte di bar e pasticcerie sono chiuse, niente regali visto che i negozi sono chiusi e, soprattutto, nessuna riunione di famiglia e niente ristoranti e pizzerie, anche i vip oggi dovranno fare i conti con una festa sui generis in cui il consumismo passa in secondo piano e vengono a galla i veri sentimenti e la malinconia di non poter stare stretti ai propri papà. La prima a prendere la parola in questa mattinata di “festa” è Laura Chiatti. L’attrice ha usato i social per postare una foto di suo pare insieme a Marco Bocci per una dedica speciale.

DOPPIA DEDICA DI LAURA CHIATTI PER LA FESTA DEL PAPA’ 2020

In particolare, Laura Chiatti ammette di sentire la mancanza del suo papà ma si è riscoperta molto simile a lui in questo periodo e scrive: “Auguri a tutti i papà del mondo ed in particolare al mio “ babbo “ che con il suo sorriso , la sua energia e la costante capacità di sdrammatizzare ogni cosa brutta , mi ha fatto sempre sentire al sicuro… mi manchi e mai come in questo momento mi rendo conto di quanto ci somigliamo . Auguri anche a te @marcoboccireal che sei un papà davvero speciale”.

Ecco il post di Laura Chiatti in cui compaiono gli uomini della sua vita, suo padre e suo marito:





