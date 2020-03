Festa del papà 2020, oggi 19 marzo/ Frasi auguri, pensieri e film da guardare insieme

Ricorre oggi, 19 marzo, la Festa del papà 2020: tanti auguri! Quest’anno la ricorrenza che celebra la figura del padre assume un sapore del tutto particolare. In molti casi, infatti, sarà vissuta in uno strano clima di isolamento casalingo, in altri – e forse questi sono i più tristi – sarà all’insegna della lontananza. Sicuramente sarà una festa del papà mai vissuta prima, ai tempi del Coronavirus in cui la parola d’ordine resta “restare a casa”, e per qualcuno purtroppo significa anche restare lontani dal proprio genitore. Mai come in questi casi una frase di auguri, un pensiero affettuoso o un semplice dono può ridare il sorriso e la speranza ai tanti papà che con forza stanno affrontando questo delicato momento. Scegliere la frase giusta da scrivere nella quale racchiudere tutto il nostro affetto nei confronti della figura paterna non è mai cosa semplice e forse oggi potrebbe assumere un significato ancora maggiore. La letteratura, fortunatamente, è ricca di parole d’amore che i figli hanno rivolto ai propri genitori. E così, tra frasi e citazioni celebri, è possibile fare spazio al pensiero più dolce da scrivere a penna su un biglietto o inviare via Whatsapp o e-mail al proprio papà, ricordandogli quanto sia per noi speciale.

FESTA DEL PAPÀ 2020: LA FRASE D’AUGURI GIUSTA DA SCRIVERE

Severo ma al tempo stesso affettuoso: la figura del papà è tutta racchiusa nella festa a lui dedicata che ricorre oggi 19 marzo. Ed ecco allora alcune frasi da dedicargli nella sua giornata. Citando George Herbert: “Un padre è meglio di cento insegnanti”. Dolcissima la frase di Maria Luisa Spaziani: “Papà, radice e luce, portami ancora per mano nell’ottobre dorato del primo giorno di scuola”. Ed ancora potrebbe scomodare Friedrich Schiller: “Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli”. Se siete invece alla ricerca di frasi da far scrivere al vostro bambino, ecco allora una carrellata di pensieri simpatici, capaci di spazzare i pensieri e le preoccupazioni del momento e strappando un sorriso: “Non tutti i supereroi indossano una maschera, e tu sei uno di questi. Buona festa del papa!”, ed ancora, “Sono i padri come te a rendere felici i bambini come me. Tanti auguri!”. Ed in questo momento in cui il consiglio costante è quello di restare a casa, ecco la frase perfetta che sicuramente farà sorridere bonariamente il vostro genitore: “Non esiste nessun regalo che possa valere quello che tu vali per me. Ecco perché ho pensato di non fartelo! Non arrabbiarti… Ti auguro comunque una fantastica festa del papà!”.

I MIGLIORI FILM DA VEDERE INSIEME

Queste giornate di isolamento forzato però potrebbero rappresentare anche un’ottima occasione per trascorrere finalmente del tempo insieme al padre, meglio se nel giorno dedicato alla festa del papà 2020. Ed allora, quale migliore occasione se non quella di trascorrere un pomeriggio o magari la serata in arrivo insieme sul divano a guardare un bel film con padre e figli protagonisti? Le proposte in questo senso non mancano. Ecco alcune alternative valide per una maratona a base di film per tutti i gusti. La pellicola “Il vagabondo e il monello” del 1921 con Charlie Chaplin è una storia commovente e che vede l’indimenticato Charlot prendersi cura di un bambino abbandonato facendogli da padre nonostante la situazione economica disastrosa. Niente di più toccante in questo momento storico. C’è poi “La vita è bella” di e con Roberto Benigni, basato sulla storia di un padre che cerca di difendere dagli orrori dell’Olocausto il proprio bambino. Ma se l’intento resta quello di sorridere, allora spazio ad una maratona a base di The Simpson, con la quale potremo rilassarci in compagnia del papà americano più famoso della storia dell’animazione tv. E poi ancora “La ricerca della felicità”, la storia di un imprenditore milionario che nei primi anni Ottanta visse un momento di grande povertà con un figlio a carico e senza una casa dove poterlo crescere.



