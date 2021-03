Festa del papà 2021, frasi d’auguri/ Pensieri speciali per WhatsApp e Facebook

Oggi entriamo ufficialmente nella settimana della festa del papà 2021. Il prossimo venerdì, 19 marzo, sarà infatti il giorno in cui la Chiesa celebrerà San Giuseppe e storicamente giornata dedicata a tutti i padri. Tante le frasi d’auguri che abbiamo raccolto per voi negli scorsi giorni e ovviamente continueremo a farlo anche nei prossimi giorni, a cominciare da oggi: una serie di pensieri speciali da dedicare al vostro papà nel caso foste alla ricerca di qualcosa di originale.

Ad esempio, perchè non utilizzare un proverbio di Confucio: “Nel rispetto per il proprio padre nulla è più grande, quanto stimarlo come si stima il Cielo”, parole utilizzabili anche come post sui social, leggasi Facebook, WhatsApp e Twitter. Se invece foste alla ricerca di una frase d’auguri più personale per la festa del papà 2021, spazio a: “Al mio meraviglioso papà: semplicemente essendo te stesso mi hai mostrato il modo migliore di essere. Credendo nei miei sogni mi hai reso orgoglioso di me stesso. Tanti auguri”.

FESTA DEL PAPÀ 2021: “L’ABBRACCIO PIU’ BELLO AL MONDO”

Fra le tante frasi d’auguri per questa festa del papà 2021 abbiamo selezionato anche questo pensiero di un anonimo: “L’esser diventato adulto nulla ha tolto al tuo ruolo di guida e modello della mia vita: nessun altro padre potrebbe essere tanto per un figlio ed è questo immenso tesoro di cui oggi io ti ringrazio, papà”. Cosa c’è di più bello di un abbraccio del proprio padre? “L’abbraccio più bello del mondo, quello che mi da più sicurezza, è sempre e solo il tuo, papà”. Se cercate delle parole che ogni padre vorrebbe sentire: “Sono tanto orgoglioso di te, papà, sei il migliore ed un giorno spero di diventare uguale a te”. Infine spazio a: “Sei il più caro papà ma anche il mio più grande amico, mi hai insegnato tante cose, eppure mi sembra di avere ancora molto da imparare. Ti voglio bene”.

