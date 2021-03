Festa del papà 2021/ Frasi d’auguri speciali prese dalle canzoni: Ligabue, Morandi…

Manca davvero poco alla Festa del papà 2021. Per chi di voi non lo sapesse, il giorno da segnare in rosso sul calendario è venerdì prossimo, 18 marzo, quando la Chiesa celebrerà San Giuseppe e nel contempo si festeggeranno tutti i papà d’Italia. Del resto il Santo ricordato fra quattro giorno è il padre senza dubbio più emblematico della storia, un umile falegname compagno di Santa Maria Madre Dio, che diede alla luce Gesù: che altro aggiungere? La festa del Papà è ovviamente una giornata “pagana”, e si è soliti festeggiarla tutti assieme, magari con una bella dedica proprio per il nostro genitore.

Da qualche giorno stiamo scegliendo per le frasi d’auguri più originali e oggi ci vogliamo soffermare su qualcosa di diverso, ovvero, le parole prese direttamente dai testi delle canzoni, a cominciare dal brano “Sei forte papà” del mitico Gianni Morandi, e il passaggio: “Quel gufo con gli occhiali, che forza che ha. Me lo prendi papà?”. Anche Eros Ramazzotti, altra icona della musica leggera italiana, ha dedicato una canzone al padre, leggasi “Ciao Pà”: “Che io non ti chiamo più Ma sai, sai già come son fatto Io però ti penso spesso Fortemente come adesso”.

FESTA DEL PAPÀ 2021, FRASI D’AUGURI: CREMONINI E LIGABUE

Come dimenticarsi poi di Cesare Cremonini, grandissimo cantautore bolognese, che negli scorsi anni scrisse “Padre Madre”, dedicata appunto ai suoi due genitori e ai genitori di tutti gli italiani: “Padre, mille anni E quante bombe sono esplose nei tuoi ricordi Madre, tra i gioielli Sono ancora il più prezioso tra i diamanti? Ma non mi ascolti, non mi senti Mentre parto sulla nave dei potenti”. Infine rimaniamo in Emilia Romagna con un altro artista immenso, Luciano Ligabue, che al padre ha dedicato la sua “Per sempre”: “Solo per sempre Cosa sarà mai portarvi dentro solo tutto il tempo Per sempre Solo per sempre C’è un istante che rimane lì piantato eternamente Per sempre”. Si tratta senza dubbio di canzoni che potrete inviare fra le tante frasi d’auguri per la festa del papà 2021, ma anche come post sui social, taggando appunto il vostro caro papà. Rimanete collegate su queste pagine per altre frasi d’auguri speciali in vista di questa splendida giornata.

