Festa del papà 2021/ Frasi di auguri d’autore: Mozart, Umberto Eco, Prévost e…

La festa del papà 2021 ricorrerà tra soli due giorni: venerdì 19 marzo, infatti, si celebreranno tutti i padri italiani, data peraltro scelta non a caso, poiché dedicata a San Giuseppe, padre di Gesù. Così, mentre il conto alla rovescia è ormai prossimo all’azzeramento, prosegue sul web la caccia alla frase perfetta da tributare al proprio genitore via WhatsApp, sms o anche, più tradizionalmente, su un biglietto di auguri. Voi avete già individuato la vostra o siete ancora intenti a scandagliare la rete per trovarla? Qualora la seconda ipotesi prevalesse, vi proponiamo noi una carrellata di alcuni pensieri illustri che potrebbero fare al caso vostro.

La fotografa Anne Geddes, ad esempio, ha scritto un pensiero davvero unico: “Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà”. Una frase adatta a un genitore presente nella quotidianità dei propri figli, che ne ha seguito da vicino la crescita e che si è battuto per loro e che, proprio per questo, merita di essere festeggiato in maniera particolare. Ma Anne Geddes non è l’unica fonte dalla quale attingere…

FESTA DEL PAPÀ 2021, LE FRASI PIÙ BELLE

Per rendere unica la festa del papà 2021, tra le varie frasi d’autore più significative ed efficaci vi segnaliamo le seguenti: “Un cuore di padre è il capolavoro della natura” (Antoine François Prévost); “Subito dopo Dio, viene papà” (Wolfang Amadeus Mozart); “I papà sono uomini comuni trasformati dall’amore in eroi, avventurieri, narratori e cantanti” (Pam Brown); “Un bambino sulle spalle di suo padre: nessuna piramide o colonna dell’antichità è più alta” (Fabrizio Caramagna). Vi sono poi due perle di saggezza, attribuibili rispettivamente a Umberto Eco e Reed Markham: “Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza”; “Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani”. Infine, densa di significato e concettualmente ineccepibile è la seguente massima di Donald Winnicott: “La madre è la stabilità del focolare, il padre è la vivacità della strada”.

