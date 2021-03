FESTA DEL PAPÀ 2021 OGGI 19 MARZO/ Frasi e auguri: un giorno di grande tradizione

E’ arrivato il momento di festeggiare i papà in tutta Italia. La Festa del Papà infatti si celebra ogni anno il 19 marzo e anche in questo 2021 è arrivato il momento di dedicare un pensiero, un augurio o un regalo ai propri genitori. Da coloro che sono più piccoli e possono far felici i loro genitori con un lavoretto scolastico fino a chi invece ha un genitore più anziano, senza dimenticare chi vuole approfittare di questo giorno anche per ricordare chi non c’è più. La festa del papà è un appuntamento sempre molto sentito in Italia e affonda le sue radici al giorno in cui si celebra San Giuseppe. Ovvero il padre adottivo di Gesù, che rappresenta quindi i papà di tutto il mondo: nella religione cristiana la figura di San Giuseppe non è sempre stata approfondita, soprattutto a livello storico, con abbondanza di informazioni, ma è sempre stato considerato certo il dato del 19 marzo come giorno della sua morte. Per questo il 19 marzo è stato dedicato a San Giuseppe e, conseguentemente, alla festa del papà che, va ricordato, è una peculiarità tutta italiana.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni di oggi 18 marzo 2021: le quote

LA FESTA DEL PAPA’ ALL’ESTERO

Mentre la Festa del Papà viene appunto tradizionalmente festeggiata in Italia nel giorno di San Giuseppe, negli altri paesi sono diverse le ricorrenze che offrono “l’assist” per celebrare una giornata dedicata a tutti i papà. Ad esempio negli Stati Uniti bisogna aspettare fino alla terza domenica di giugno, che tradizionalmente coincide più o meno anche con l’arrivo ufficiale della stagione estiva, ed è una tradizione piuttosto recente visto che gli americani hanno iniziato a festeggiare ufficialmente una vera e propria Festa del papà solo nel 1966, su indicazione del presidente Lyndon Johnson. In Germania invece la festa del papà coincide con il giorno dell’Ascensione, una festa mobile cristiana che cade il giovedì, quaranta giorni dopo la Pasqua, chiamata in tedesco Männertag o Herrentag. In Russia invece la Festa del Papà è già trascorsa: a Mosca cade infatti ogni 23 febbraio e viene chiamata testualmente “Festa dei difensori della patria”, questo perché tradizionalmente la figura del padre in Russia coincide con quella del soldato, chiamato a difendere la patria.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione per oggi 18 marzo 2021

FESTA DEL PAPA’ 2021, LE FRASI PIU’ BELLE DA DEDICARE

La Festa del Papà è un appuntamento speciale anche e soprattutto per i più piccoli, che in questi tempi di pandemia possono dedicare dei pensierini e preparare disegni e cartoline speciali per fare gli auguri al proprio papà. E come avviene tradizionalmente le mamme possono aiutare nello scegliere frasi da abbinare a disegni e biglietti da consegnare anche in questo 19 marzo. Tra le altre possiamo citare: “Ogni uomo può essere padre, ma ci vuole una persona speciale per essere Papà”. Oppure anche: “Vorrei dirti quanto sei importante nella mia vita. Vorrei dirti che sei il papà più adorabile che potessi avere. Auguri per questo giorno”. Ma anche i più grandi possono dedicare un pensiero scritto a un papà più anziano, sottolineando il senso di affetto e protezione che diventa sempre più forte col tempo nei confronti del proprio genitore: “Quando ero piccolo credevo fossi perfetto. Ora che conosco anche i tuoi difetti ti voglio più bene di allora. Tanti auguri papà!” Ma naturalmente come ogni anno la frase d’auguri più bella per il proprio papà è quella che arriva dal cuore: improvvisare può essere la chiave giusta per regalare un pensiero capace di commuovere.

AstraZeneca, cambia foglio illustrativo vaccino/ Avvertenze e sintomi da monitorare





© RIPRODUZIONE RISERVATA