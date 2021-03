Festa del papà 2021, quando è?/ Frasi d’auguri più belle per il rapporto padre-figlia

Manca meno di una settimana alla festa del papà 2021. L’appuntamento è fissato a venerdì prossimo, 19 marzo, e visto che oggi è il 13 i giorni restanti sono solo sei. Da ieri la nostra redazione ha iniziato a raccogliere alcune frasi d’auguri per il grande evento, e in questo spazio vogliamo soffermarci in particolare su quelle che narrano del rapporto padre e figlia. Come ben si sa, si instaura un legame a volte molto speciale fra il genitore di sesso maschile e un figlio del gentil sesso, un legame che va oltre il padre-figlia, misto di protezione, tenerezza e affiatamento.

Di conseguenza abbiamo selezionato le frasi d’auguri più belle sull’argomento, a cominciare da “Siamo testardi uguali, siamo determinati alla stessa maniera: questo è ciò che ci fa litigare, ma anche quello che ci rende una coppia unica!”. E ancora: “Nessuno mi fa arrabbiare come te, ma nessuno mi vuole bene come te. Papà, ma due come noi…ma dove li trovano?!?”.

FESTA DEL PAPA’ 20201, FRASI D’AUGURI: TANTI ESEMPI SPECIALI

Proseguiamo con le frasi d’auguri per la festa del papà 2021, con un pensiero che potrebbe essere anche utilizzato come post sui social, quindi Facebook, Instagram o Twitter: “Ogni volta che mi accorgo che ho preso una tua espressione, un tuo sguardo mi riempio di gioia”. Una frase breve ma decisamente concreta: “Tale padre, tale figlia: ecco il più bello dei complimenti”, e sulla stessa falsa riga anche l’esempio: “Papà, il tuo è l’abbraccio da cui tornare sempre”. Parole che sottolineano l’aspetto per certi versi autoritario della figura paterna: “Quando ti guardo negli occhi so sempre se ho fatto la cosa giusta…o no!”, e ancora: “Non smetti mai di farmi sentire una figlia orgogliosa”, “Non c’è nulla di più bello che sapere che ci sei”. Infine chiudiamo con un pensiero sulle famose prediche del papà: “Ti ho già detto quanto mi mancano i tuoi predicozzi, proprio ora che hai finalmente rinunciato a farmeli?”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA