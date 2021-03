Festa del papà 2021, quando si festeggia?/ Frasi di auguri, date e origini

Con la pandemia di Coronavirus che ha rivoluzionato le nostre vite, può capitare di scordare le ricorrenze più importanti. Ad esempio, tra una settimana esatta ricorrerà la festa del papà 2021, che sarà celebrata in tutt’Italia venerdì 19 marzo. Non un giorno qualsiasi, se ci pensate; infatti, si tratta della giornata dedicata dalla tradizione cattolica a San Giuseppe, il padre di Gesù e, dunque, il papà di tutti.

Tuttavia, nel resto del mondo le date sono diverse: negli Stati Uniti d’America la festa del papà ha luogo la terza domenica di giugno ed è festa nazionale dal lontano 1966. In Russia, invece, si festeggia il 23 febbraio e tutti i padri vengono ricordati come difensori della patria. La Corea del Sud ha scelto invece di celebrare l’8 maggio entrambi i genitori, mentre i papà della Danimarca vengono festeggiati il 5 giugno. La Germania, dal canto suo, celebra i padri nel giorno dell’Ascensione, ovvero 40 giorni dopo la Pasqua. Non solo celebrazioni estive, tuttavia; in Thailandia, infatti, la festa del papà si tiene il 5 dicembre, quando compiva gli anni il defunto e compianto sovrano Rama IX.

FESTA DEL PAPÀ 2021: FRASI DI AUGURI

Tornando alla festa del papà 2021 in Italia, avete dunque una settimana di tempo da oggi per pensare alla frase d’auguri con cui omaggiare il vostro genitore. Qualora siate indecisi o vogliate semplicemente un consiglio in merito, vi suggeriamo di seguito alcuni spunti che potrete fare vostri all’occorrenza. Umberto Eco, per esempio, asseriva: “Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza”. Lo scrittore Gabriel Garcia Marquez, invece, affermava quanto segue: “Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre”. Vi è poi il bel pensiero dell’autore Fabrizio Caramagna: “Un padre è qualcuno che ti prende in braccio e ti insegna a ridere. Qualcuno che quando chiudi gli occhi puoi sentire il suo cuore battere nel tuo. Qualcuno che con la sua mano grande come il cielo ti indica la strada. Qualcuno che basta un soffio appena nei polmoni, per toglierti ogni paura. Che grande forza che ha un padre”.



