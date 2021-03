Festa del papà 2021, quando si festeggia?/ Frasi di auguri in letteratura e in musica

La festa del papà 2021 si avvicina a grandi passi. Mancano infatti ufficialmente cinque giorni al 19 marzo, quando si celebreranno i padri di tutt’Italia ed è già iniziata non soltanto la corsa al regalo, ma anche la ricerca alla frase più bella e ricca di significato da dedicare al proprio genitore. Vi proponiamo alcune soluzioni di seguito. Partiamo con un aforisma molto gettonato sul web, scritto da un autore anonimo: “Ogni uomo può essere padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà”.

E ancora: “Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza” (Umberto Eco). Markus Zusak, invece, suggerisce: “A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note”. Infine, passando a Jim Valvano, leggiamo una frase davvero densa d’amore e di significato: “Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me”.

FESTA DEL PAPÀ 2021: GLI AUGURI IN MUSICA

La festa del papà 2021 può essere caratterizzata anche da frasi di auguri in musica e, in tal senso, gli spunti dalle canzoni non mancano. Ad esempio, Andrea Bocelli canta: “Ti sembrerà incredibile, ma più ci penso più m’accorgo che assomiglio proprio a te e non sai come vorrei che la forza non ti abbandonasse mai, per averti qui e non arrendermi mai”. Gli fa eco un’altra grandissima voce della nostra canzone, Al Bano Carrisi: “Tu nel mio cuore, sei ancora qui tra questi ulivi forti e senza età la vita avvolte sai che va così inseguendo il sogno della libertà sei stato padre e pure mai padrone”. Riccardo Fogli, invece, canta: “Sveglia, papà e niente domande fai un bel salto oltre quelle montagne. Si va lontano nel paese del nove, dove il tempo è bello anche se piove”. Filippo Neviani, in arte Nek, si affida a un poetico “In quel tuo sorriso vedo i segni del mio viso”, mentre Zucchero dice: “Come se fossi in viaggio da sempre, mi manchi tu e arranco lungo le strade così inutilmente”. I poeti della musica italiana, insomma, vengono in nostro soccorso.

