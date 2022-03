Festa del Papà 2022, quando si festeggia?/ Qual è la data, origini e come celebrarla

Quando si festeggia quest’anno la Festa del Papà? Nessuna novità in questo 2022: in Italia, così come in altre parti del mondo, si celebra il 19 marzo, giorno in cui si ricorda San Giuseppe, padre putativo di Gesù, secondo la tradizione cattolica. Dunque, in occasione della Festa del Papà, che è una ricorrenza civile, si celebra la figura del padre e quindi la paternità. La storia di questa festa è molto antica, ma la ricorrenza del 19 marzo è apparsa per la prima volta nell’800 in un martirologio gallicano scritto da Rheinau, ma è diventata Festa del Papà solo nei secoli XIV e XV per l’influenza dei francescani.

Ma non è solo una ricorrenza molto antica: per quanto riguarda il nostro Paese, la Festa del Papà è anche molto sentita. Tanto che viene festeggiata anche tramite dolci e piatti tipici, che variano peraltro da regione a regione. A prescindere dalle varianti, i dolci di San Giuseppe sono caratterizzati da creme e marmellate con pasta choux. Il dolce più famoso è la Zeppola, che può essere fritta o al forno, adornata con crema pasticcera e marmellata di amarene.

COME CELEBRARE LA FESTA DEL PAPÀ 2022

Come si può festeggiare la Festa del Papà il 19 marzo? Non è solo una questione di regalo, perché basta un pensiero speciale. Ad esempio, se è molto goloso, potete preparare una cena speciale che rappresenta un’occasione di condivisione. Non c’è modo migliore che stare insieme. Si possono anche condividere altri momenti, ad esempio potete visitare musei insieme, regalarvi un’esperienza on the road. Chi vive insieme al proprio papà può anche organizzare una colazione tutti insieme.

Chi invece è lontano dal proprio papà e non ha modo di festeggiare insieme questa ricorrenza, può fare leva sulla propria creatività per lasciare un segno nel cuore del proprio genitore. Oltre a far recapitare un regalo, può pensare ad un bigliettino di auguri di buona Festa del Papà molto particolare, personale, perché sono tutti elementi che lasciano trasparire l’attenzione che è stata dedicata a ciò. In rete ci sono diversi template personalizzabili, altrimenti potete cercare qualcosa di già pronto per la Festa del Papà ma originale, a seconda dei gusti del proprio genitore.

