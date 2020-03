Festa del papà/ Video AC Monza: tanti auguri da Brocchi e i calciatori

Giovedì 19 marzo, giorno di San Giuseppe e dunque festa del papà: per il mondo del calcio è una festa decisamente anomala quest’anno, il Coronavirus ha causato la sospensione di ogni attività ma un piccolo risvolto positivo. I calciatori e gli allenatori che hanno figli possono vivere molto più tempo in famiglia e ricevere auguri speciali per la festa del papà, così il Monza ne ha approfittato per pubblicare sui propri profili social ufficiali un video di auguri per tutti i papà molto speciali, in cui mister Christian Brocchi e alcunio calciatori sono affiancati appunto dai loro figli – rigorosamente ognuno nelle rispettive abitazioni, in osservanza delle regole che in questo periodo di Coronavirus sono fondamentali, a maggior ragione in Lombardia. CLICCA QUI PER IL VIDEO INSTAGRAM CON GLI AUGURI DEL MONZA PER LA FESTA DEL PAPÀ

FESTA DEL PAPÀ, VIDEO: GLI AUGURI DEL MONZA

Una carrellata di auguri davvero speciali, quelli nel video del Monza per la festa del papà. La squadra di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani veleggia saldamente al comando della classifica del girone A di Serie C, dunque la promozione in Serie B non dovrebbe essere un problema anche se fatalmente su questa tormentata stagione pesano moltissime incognite. Per almeno un giorno però si può pensare a festeggiare e la presenza in casa di padri e figli per tutto il giorno ha almeno questo vantaggio. Nel video potrete ammirare soprattutto la performance di uno dei figli dell’allenatore Christian Brocchi, che ha dedicato al suo papà uno dei cori della tifoseria brianzola. Non ci resta dunque altro da fare se non associarci: auguri a tutti i papà!



