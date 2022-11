Festa del Ringraziamento, Thanksgiving Day/ 55 mln in viaggio, ma mancano i tacchini

Cade oggi, giovedì 24 novembre 2022, la Festa del Ringraziamento, nota anche come thanksgiving day. Si tratta di una giornata speciale per tutti gli americani, che sono soliti organizzare dei viaggi proprio in queste giornate per andare a trovare parenti o comunque regalarsi qualche giorno di relax in famiglia. Come scrive RaiNews, si calcola che saranno circa 55 milioni gli abitanti degli Stati Uniti che si metteranno in viaggio nel corso di questo fine settimana, con numeri che torneranno quindi ai livelli del 2019, al pre-covid.

Incidenti oggi, 42enne morto a Roma/ Scontro auto-furgone a Piacenza, una vittima

Il giorno del ringraziamento cade come sempre l’ultimo giovedì del mese di novembre e come da tradizione gli americani sono soliti preparare un ricco banchetto la cui portata principale resta il tacchino. Quest’anno, però, bisognerà fare conto con una carenza dello stesso animale per via dell’influenza aviaria che ha infettato milioni di esemplari, precisamente 6 milioni di tacchini morti, pari al 3 per cento della produzione nazionale, secondo quanto riportato dal Washington Post. La conseguenza? Meno tacchini sulle tavole e soprattutto più cari, con prezzi che sono cresciuti del 21 per cento rispetto al 2021, complice anche l’inflazione record degli ultimi mesi.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, bozza Manovra: 136 articoli, salta l'Amazon Tax

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 2022, THANKSGIVING DAY: LE ORIGINI

La Festa del Ringraziamento resta comunque una giornata molto sentita per il popolo a stelle e strisce, sia perchè tradizionalmente si ritrovano sotto un unico tetto le famiglie, magari residenti in coste differenti, sia perchè si dà il via alle celebrazioni natalizie, inglobando tra l’altro anche il Black Friday. Il thanksgiving day rimane quindi una giornata di festa ma anche di shopping, ed è proprio in questo periodo dell’anno in cui si concentrano i massimi acquisti.

La Festa del Ringraziamento è stato istituita nel 1777 ed è una festa nata nella Chiesa protestante e dal forte significato religioso anche se nel corso dei secoli questo “sentimenti” si è un po’ perso per strada. Si fa riferimento in particolare ad una celebrazione del 17esimo secolo in cui i Padri pellegrini, fra i primi coloni americani giunti dall’Inghilterra, ringraziarono Dio per i tempi propizi vissuti e per l’abbondante raccolto.

MIGRANTI/ Blangiardo: culle vuote, lavoro, pensioni, gli sbarchi non sono la soluzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA