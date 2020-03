Festa della donna 2020: le frasi d’auguri/ “Bella come Afrodite, saggia come Atena..”

E’ tutto pronto per la festa della donna 2020. L’8 marzo, fra due giorni, potremo celebrare tutte le donne della nostra vita, a cominciare dalla moglie/fidanzata, passando per la mamma, la figlia, la nonna, l’amica, la collega di lavoro e una semplice conoscente. Fra 48 ore ricorre la Giornata Internazionale della Donna, in cui, oltre a festeggiare il gentil sesso, siamo ricordati a riflettere sui grandi temi legati all’universo in rosa, come le conquiste sociali e politiche, ma anche quanto ancora vi è da fare per colmare il gap con “l’uomo”. Sono evidenti, ancora oggi, i divari con il sesso “forte”, a cominciare dalle disparità economiche sul lavoro, arrivando fino alle violenze di ogni tipo, con i femminicidi che non tardano ad esaurirsi. Fatto questo preambolo è bene dedicarsi alle donne delle propria vita, festeggiandole magari con un mazzo di mimose, e con l’aggiunta di una frase d’auguri ad effetti. A riguardo abbiamo selezionato per voi alcuni dei pensieri più meritevoli trovati sul web, a cominciare da questo proverbio cinese breve ma significativo: “Le donne sostengono la metà del cielo”.

FESTA DELLA DONNA 2020, I MESSAGGI D’AUGURI E LE FRASI: FALLACI, SHAKESPEARE…

La grande scrittrice Oriana Fallaci, invece, parlava così dell’essere donna: “Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida, che non finisce mai”, una frase auto-celebrativa che potrebbe essere anche postata da qualche donna sulle pagine social. Decisamente ironico questo tweet: “Ogni anno 2.000.000 di rametti di mimosa vengono distrutti per la Festa della Donna. Uomo ferma questo scempio: regala un diamante!”. Questa potrebbe essere invece utilizzata dai maschietti, per un augurio generale magari su Facebook o Instagram: “Bella come Afrodite, saggia come Atena, forte come Ercole, e più rapida di Mercurio. Auguri per la festa della donna”. Infine un pensiero profondo del geniale William Shakespeare: “Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina: essi brillano ancora del vero fuoco di Prometeo, sono i libri, le arti, le accademie, che mostrano, contengono e nutrono il mondo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA