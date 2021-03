Festa della Donna 2021, frasi auguri/ Le più famose: da Oscar Wilde a Maria Callas

L’8 marzo, come ogni anno, si celebra la Festa della Donna. Si tratta di una ricorrenza importante istituita per ricordare le varie conquiste sociali che le donne, nel corso degli anni, attraverso anche importanti battaglie, hanno conquistato. Il simbolo della Festa della Donna è la mimosa e, nel giorno dedicato alle donne, ci sono tanti frasi da poter dedicare e da poter inviare anche su whatsapp. Oltre alle varie immagini che circolano in rete, esistono una serie di frasi famose, pronunciate da donne che hanno avuto un ruolo importante nella società, che possono essere dedicate alle donne della propria vita come la mamma, sorelle, amiche, moglie o fidanzata. Tra le frasi più belle c’è sicuramente quella di Maria Callas.

“Le donne non sono sufficientemente alla pari con gli uomini, così dobbiamo renderci indispensabili. Dopo tutto, abbiamo l’arma più grande nelle nostre mani: siamo donne!”, diceva Maria Callas. Celebri anche le frasi di Audrey Hepburn: “Se gli uomini fossero belli ed intelligenti, si chiamerebbero donne”, diceva l’attrice.



FESTA DELLA DONNA 2021: LE FRASI DEGLI SCRITTORI

Per dedicare un pensiero nel giorno della Festa della Donna si possono inviare anche le frasi degli scrittori più celebri. “Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese”, scriveva Oscar Wilde. “Le donne sono una vite su cui gira tutto”, è una delle frasi più celebri di Lev Tolstoj. “Senza il sorriso delle donne, il mondo sarebbe eternamente buio…”, è uno dei pensieri di Fabrizio Caramagna. Alla donna non poteva dedicare un pensiero anche William Shakespeare: “Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo: in piedi Signori, davanti a una Donna!”.



