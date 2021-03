Festa della donna 2021, frasi d’auguri/ Fra aforismi e citazioni: “Donne come stelle”

Anche oggi proseguiamo il nostro viaggio magico alla ricerca delle frasi d’auguri più belle per la festa della donna 2021. Ormai, essendo il 6 marzo, mancano solo 48 ore all’8 marzo, quando appunto celebreremo il gentil sesso, e di conseguenza fervono i preparativi. Fra un mazzetto di mimose, un piccolo pensiero, e magari una cenetta con i fiocchi, non potranno mancare le frasi d’auguri, fra i “must” per la festa della donna anche in questo tremendo 2021 falcidiato da numerose restrizioni anti-covid.

Ovviamente bisognerà cercare di essere originali, evitando un banale “Tanti auguri”, ma non sempre è facile farsi venire in mente le parole adatte, di conseguenza, questo è il posto giusto per voi. Oggi abbiamo infatti raccolto per voi alcune citazioni famose, che potrete utilizzare sia per fare gli auguri su un bel bigliettino, ma anche come messaggio WhatsApp se non come post sui social. Partiamo da questa citazione dello scrittore polacco Joseph Conrad: “Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con uomini”.

FESTA DELLA DONNA 2021, FRASI D’AUGURI: DONADEI, WHITTON, CARAMAGNA…

Proseguiamo con: “Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre! Auguri a tutte le donne”. Fra le tante frasi d’auguri per la festa della donna 2021 anche questo pensiero dell’aforista italiano Giuseppe Donadei: “8 marzo. Uomini, oltre alle mimose portate anche il rispetto”, poche parole ma decisamente d’impatto. E ancora: “Alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita. Alle donne deboli, che riescano a trovare la forza dentro di loro per sistemare quel che non va. Alle donne, tutte, la vostra festa è oggi e ogni giorno! Auguri!”. Splendida anche questa citazione di Charlotte Whitton, nota femminista canadese e sindaco di Ottawa: “Qualsiasi cosa facciano le donne devono farla due volte meglio degli uomini per essere apprezzate la metà. Per fortuna non è una cosa difficile!”. Infine, fra le frasi più belle per gli auguri durante la festa della donna 2021, un pensiero di un altro noto aforista come Fabrizio Caramagna: “Senza il sorriso delle donne, il mondo sarebbe eternamente buio…”.



