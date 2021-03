Festa della donna 2021, frasi d’auguri/ Pensieri speciali per WhatsApp e Facebook

Ci avviciniamo lentamente ma in maniera costante all’8 marzo 2021, giorno in cui si celebrerà, come ogni anno, la Festa della Donna. Fra 72 ore, quindi, festeggeremo le donne della nostra vita, mogli, fidanzate, madri, nonne, sorelle, zie, figlie e amiche, e anche se saremo costretti a stare lontani causa restrizioni covid, non mancheranno le frasi d’auguri e i mazzetti di mimosa. Per i fiori non possiamo aiutarvi, dovrete recarvi da un fioraio e comprarli, mentre, se foste alla ricerca delle frasi d’auguri più belle per la festa della donna 2021, questo è il posto giusto.

Anche oggi, infatti, proseguiremo la raccolta dei pensieri più belli da dedicare al Gentil Sesso, a cominciare da queste parole da dedicate alla propria amata: “L’8 marzo è la tua festa. La mia è ogni giorno trascorso con te. Tanti auguri donna meravigliosa!”. E ancora: “Tanti auguri ad una donna che sa essere femminile e determinata, dolce e coraggiosa, sognatrice e fantastica ogni giorno dell’anno”. Questa è invece una frase che potremo tranquillamente utilizzare come post sui social, per un augurio generalizzato: “Non devi cercare di essere una grande donna, già il fatto di essere donna, ti rende grande! Auguri”.

FESTA DELLA DONNA 2021, FRASI D’AUGURI: PER CHI VUOLE FARE SCIOGLIERE LA PROPRIA AMATA

Sulla falsa riga della precedente, questa frase d’auguri per la festa della donna 2021: “Donna, cinque dolcissime lettere che mandano avanti il mondo intero. Auguri!”. Se foste alla ricerca di un pensiero che faccia commuovere la vostra amata: “Auguri a te che in ogni momento riesci a sopportarmi, a te che ogni giorno dai inimitabili prove di forza e coraggio, a te che hai sempre lottato e sempre lotterai per il rispetto che ti dobbiamo. Auguri alla mia donna speciale!”. Questa è invece perfetta come post social/messaggio su WhatsApp: “Tanti auguri alla creatura più complicata e meravigliosa del creato. Buona festa delle donne!”, ma anche: “Un universo di bellezza, di amorevole dolcezza, tutto racchiuso in cinque meravigliose lettere: donna. Buona festa delle donne!”. Infine chiudiamo con un altro pensiero da dedicare alla propria compagna: “Donna, meravigliosa compagna di una vita che solo tu sai rendere così unica e speciale. Auguri!”.



