Festa della donna 2021/ Frasi d’auguri tratte dalla letteratura e dalle canzoni

La festa della donna 2021 sarà celebrata domani, lunedì 8 marzo. Un giorno dedicato all’universo femminile, alla conquista dei suoi diritti e, più genericamente, atto a ricordare a tutte le madri, mogli, nonne, fidanzate e giovani donne quanto siano fondamentali per la vita di tutti gli uomini. Un’importanza che dovrebbe essere sottolineata quotidianamente e non soltanto una volta all’anno, a dire la verità; intanto, però, l’appuntamento di domani va celebrato nel migliore dei modi e con le frasi d’auguri più belle. Voi avete già preparato le vostre? Non ancora? Allora ne approfittiamo per suggerirvi alcune citazioni d’autore che potrebbero fare al caso vostro.

Eleanor Roosevelt, ad esempio, scrive: “La donna è come una bustina di tè, non si può dire quanto è forte fino a che non la si mette nell’acqua bollente”. Oriana Fallaci, invece, afferma: “Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida, che non finisce mai”. Immancabile poi Simone de Beauvoir: “Non si nasce donna: si diventa”, a testimonianza della lotta quotidiana che ogni rappresentante del genere femminile è chiamata a ingaggiare ogni giorno.

FESTA DELLA DONNA 2021, FRASI D’AUGURI TRATTE DALLE CANZONI

Le frasi di auguri per la festa della donna 2021 possono essere individuate anche in numerosi capolavori della musica italiana, come ad esempio “Donne”, di Zucchero: “Negli occhi hanno dei consigli e tanta voglia di avventure e se hanno fatto molti sbagli, sono piene di paure. Donne, pianeti dispersi per tutti gli uomini così diversi! Donne, amiche di sempre, donne alla moda, donne contro corrente…”. Il compianto Pino Daniele, nella sua “Femmena”, cantava: “Femmena, con gli occhi sempre lucidi, finisci questo secolo con qualche ruga in più e si’ cchiù femmena cu’ ‘e mmane ‘int ‘e capill'”. C’è poi l’evergreen “Quello che le donne non dicono”, di Fiorella Mannoia: “Dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui nelle sere tempestose”. Infine, Vasco Rossi in “E poi mi parli di una vita insieme”, dice: “Io vorrei che tu, che tu avessi qualcosa da dire, che parlassi di più, che provassi una volta a reagire, ribellandoti a quell’eterno incanto per vederti lottare contro chi ti vuole così innocente e banale donna, donna sempre uguale donna, donna per non capire donna, donna per uscire, donna da sposare… No senti, stammi a sentire un po’, non è te che detesto in fondo sai, la colpa non è tua, la verità è che al mondo tu servi così”.



