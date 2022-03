Festa della donna 2022, i migliori film/ Le pellicole da vedere oggi 8 marzo

Festa della donna 2022, con che film impreziosire questo 8 marzo? Almodovar e…

Oggi, martedì 8 marzo, si celebre la Festa delle donne 2022: quali film possiamo vedere per questa giornata speciale? Le pellicole dedicate alle donne e con loro protagoniste sono tanti e di tutti i tipi: dalla commedia al dramma, passando per il documentario e il revenge movie. Nel corso degli ultimi anni sono stati sempre di più i lungometraggi per celebrare le conquiste sociali ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto.

In tutta Italia sono in corso le celebrazioni per la Festa della donna 2022, un’occasione per vedere o rivedere alcuni film che ci parlano del mondo rosa in tutte le sue sfaccettature. Come ben sappiamo, il cinema al femminile sta assumendo sempre più importanza e si sta arrivando alla parità di genere, ma questo non vuol dire che non esistano film diretti da uomini in grado di raccontare molto bene la vita delle donne. Basti pensare alla filmografia di Pedro Almodovar, costellata dalle sue muse…

Festa della donna 2022, i migliori film

Per quanto riguarda la Festa della donna 2022 e i migliori film da vedere, partiamo proprio da Pedro Almodovar e vi segnaliamo due pellicole in particolare: Donne sull’orlo di una crisi di nervi e Volver, rispettivamente una commedia spassosissima e un dramma con una Penelope Cruz incredibile. Non può mancare in questo elenco Suffragette, lungometraggio dedicato alle militanti del primo movimento femminista, costrette ad agire clandestinamente.

Non possiamo non citare Il diritto di contare, dedicato alla lotta contro gli stereotipi di genere e di razza, oppure 7 minuti di Michele Placido, che racconta una bellissima storia su un gruppo di operaie di una fabbrica tessile. Per la Festa della donna 2022 cercate film con una protagonista donna che lancia messaggi importanti? Ce ne sono tantissimi: Frida, La bicicletta verde, Il giardino dei limoni, Magdalene e La sposa promessa.

