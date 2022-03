Festa della donna 2022, le migliori canzoni/ I brani per celebrare l’8 marzo

Festa della donna 2022, con quali canzoni celebrare questa giornata: De Gregori, LIgabue e Vasco…

Festa della donna 2022, quali sono le migliori canzoni per celebrare la giornata di oggi, martedì 8 marzo? Questa è una domanda che in tanti si stanno ponendo in occasione della giornata per omaggiare le conquiste sociali ma anche le discriminazioni ma anche ricordare le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto. I titoli sono tanti, sia per quanto riguarda la musica italiana che quella straniera: non ci resta che scoprirli…

Partiamo da “casa nostra” con i brani da ascoltare per questa Festa della donna 2022, canzoni in grado commuovere e fare riflettere. Iniziamo con la bellissima “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia, datata 1987 ma sempre attuale. Continuiamo citando “Teorema” di Marco Ferradini, mentre tra i classici ricordiamo “La donna cannone” di De Gregori, “Le donne lo sanno” di Ligabue e “La faccia delle donne” di Vasco Rossi con gli Stadio.

Festa della donna 2022, le migliori canzoni

Per la Festa della donna 2022 cercate delle canzoni più recenti di quelle che vi abbiamo appena citato? Non c’è problema! Negli ultimi anni, infatti, diversi brani hanno parlato di donne in maniera eccezionale: tra gli altri citiamo “Senza appartenere” di Nina Zilli, “Ragazza paradiso” di Ermal Meta, “Ragazza magica” di Jovanotti, “Femmina” di Francesco Sarcina e “Essere una donna” di Anna Tatangelo.

Continuando la celebrazione della Festa della donna 2022, non possiamo non suggerirvi alcune canzoni in lingua inglese che hanno scritto pagine importanti della storia della musica. Pensiamo a “Woman” di John Lennon, omaggio alla sua Yoko Ono, a “A Woman of Heart and Mind” di Joni Mitchell, a “Four Women” di Nina Simone o ancora a “Just Like a Woman” di Bob Dylan. Se non sono sufficienti neanche queste, tra poco vi proporremo altri spunti…

