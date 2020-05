Festa della mamma 2020, auguri: quando è?/ Le frasi speciali in vista del 10 maggio

Pubblicità

Manca una sola settimana alla Festa della mamma 2020. Domenica prossima, 10 maggio, sarà infatti il giorno dedicato alla donna che amiamo di più in vita nostra, quella che ci ha messo al mondo. Sarà una giornata speciale, anche se segnata inevitabilmente dall’epidemia da coronavirus, ma il fatto che con la Fase 2 si potranno vedere anche i parenti, quindi i genitori, allieterà un po’ di più queste lunghe noiose da “reclusi” in casa. La Festa della mamma non ha una data fissa come ad esempio il Natale, la Festa della Donna o quella del Papà: è infatti segnata in calendario alla seconda domenica del mese di maggio, che quest’anno cadrà appunto il 10, fra una settimana esatta. Inizialmente non era così, ma in seguito è stato deciso di istituire questo giorno speciale di domenica di modo che la maggior parte delle mamme possa passarlo assieme ai propri figli a casa da scuola. C’è comunque da dire che la seconda domenica di maggio vale per l’Italia, in quanto ogni nazione ha un suo giorno preciso per festeggiare la propria mamma.

FESTA DELLA MAMMA 2020, LE FRASI D’AUGURI PIU’ BELLE

E nell’attesa che passino i prossimi sette giorni, abbiamo pensato di racchiudere in un solo spazio alcune frasi che potrete utilizzare per fare gli auguri alla vostra mamma, magari su un bel biglietto d’auguri fatto in casa, oppure, su un cartellone, o ancora, attraverso la chat di WhatsApp o come post su Facebook, Instagram, Twitter. Partiamo con queste parole di Jean Gastaldi: “La Festa della Mamma è la sola festa laica che sia, al tempo stesso, anche spirituale”. Così invece disse un giorno la grande e compianta scrittrice Oriana Fallaci: “Essere mamma non è un mestiere, non è nemmeno un dovere: è solo un diritto tra tanti diritti”. Da una scrittrice donna ad uno del sesso opposto, Victor Hugo: “Una buona madre vale cento maestri”. Proseguiamo con il pensiero e le parole di Anna Jarvis: “Vivi questo giorno come tua madre vorrebbe che tu lo vivessi”. Infine, una simpatica legge di Murphy sulle madri: “Si può fregare tutti per un certo periodo, o qualcuno per sempre, ma non si può fregare la mamma”.



