Festa della mamma 2020, auguri/ Tante frasi per WhatsApp e i social “Ti ringrazio…”

Pubblicità

La festa della mamma 2020 sta per arrivare. Domenica 10 maggio, infatti, potremo ricordare la donna che ci ha messa il mondo e festeggiarla. Seppur in un periodo drammatico come quello che stiamo vivendo, come si suol dire “la mamma è sempre la mamma”, di conseguenza si cercherà di allietare per qualche ora la nostra genitrice, mettendola al centro di tutte la attenzioni almeno per una giornata. La festa della mamma è sentita sia dai piccini che dai più grandi. I primi sono soliti realizzare dei lavoretti magari con carta e cartone, pennarelli e pastelli. Sono svolti quasi sempre nelle classi ma viste le scuole chiuse, quest’anno i piccoli dovranno fare tutto da soli, “homemade”. I più grandi invece, preferiscono fare un piccolo regalo alle proprie madri, quasi sempre un mazzo di fiori, con allegato un bel pensiero. C’è chi poi sarà impossibilitato a vedere la propria mamma perchè bloccato in un’altra regione, in quel caso, dovrà accontentarsi di un messaggio da spedire via WhatsApp, o magari, di un bel post su Facebook o Instagram

Pubblicità

FESTA DELLA MAMMA 2020, LE FRASI PIU’ BELLE: “CI SIAMO COMBATTUTE…”

Per quest’ultima situazione ci abbiamo pensato noi, racchiudendo in un solo spazio, come stiamo facendo ormai da qualche giorno a questa parte, le migliori frasi d’auguri da dedicare alla vostra mamma. Partiamo con queste parole, utili per una figlia che magari ha avuto in passato un rapporto di amore e odio con la propria madre: “Ci siamo combattute senza comprendere, spesso, il perché di tutti quei no. Oggi ti ringrazio e ti dico mille volte ti voglio bene!”. Anche queste parole potrebbero essere “esclusive” per il gentil sesso: “Mi hai donato la vita, mi hai insegnato ad amarla ed apprezzarla, mi sei stata sempre accanto nei momenti difficili e in quelli belli. Auguri mamma, auguri a te che sei la mia più cara amica”. Se voleste essere semplici ma incisivi: “Mamma, sei la luce che mi accendo ogni giorno!”, oppure, “Grazie dell’amore, della comprensione, della pazienza… o più semplicemente grazie!”. Infine questi messaggi d’auguri decisamente dolci: “Mamma, ho capito che tu appartieni alla categoria B : Bella, Buona, Brava. Sei una mamma davvero speciale!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA