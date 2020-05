FESTA DELLA MAMMA 2020/ Frasi auguri: le citazioni più apprezzate sul web

Pubblicità

La festa della mamma 2020 si avvicina. Mancano infatti pochi giorni a Domenica 10 maggio, giorno in cui potremo festeggiare e ricordare la donna a cui dobbiamo la vita. In un momento storico così complicato come quello attuale è ancora più forte il desiderio di celebrare la festa della mamma. Nelle ultime settimane il lockdown forzato ha separato i più grandi dalla propria genitrice, ma ora l’allentamento delle norme ha permesso un blando riavvicinamento in sicurezza. Discorso diverso, invece, per i più piccoli che hanno assaporato e vissuto ogni attimo di questa quarantena con la propria madre. In attesa di domenica 10 maggio, dunque, crescono le ricerche per esprimere un messaggio di auguri per la festa della mamma. Tra catene WhatsApp, Facebook o Instagram la scelta non manca, anche se un semplice messaggio originale, probabilmente, potrebbe risultare più apprezzato.

Festa della Mamma 2020, la prima festività dopo la fase 1

Conto alla rovescia per la festa della Mamma 2020, che si terrà domenica 10 maggio. E’ una festività speciale perché rappresenta la prima dopo la fase 1 del lockdown totale. Un’occasione particolare per i figli di far sentire la propria vicinanza alla donna che li ha messi al mondo, magari con un messaggio di auguri o ancora meglio un regalo. Le idee non mancano per questa festa della Mamma 2020, inevitabilmente ancora più sentita e attesa quest’anno. La distanza forzata con il lockdown ha alimentato il desiderio di riunirsi e trascorrere insieme del tempo prezioso. Si tratta d’altra parte di una celebrazione dalle origini antiche, risalenti al mondo greco-romano dove però erano le divinità femminili ad essere festeggiate.

Gli Auguri per la festa della mamma 2020, quali frasi scegliere?

Quali frasi di auguri mandare per la festa della mamma 2020? Il tempo per ragionarci sopra è agli sgoccioli, anche se il web è ricco di frasi o citazioni dense di significato da adottare in quest’occasione speciale. Tra le tante che girano sui social, eccone alcune sempre verdi. “Grazie mamma per avermi dato le ali, per avermi lasciato volare e per avermi aiutato a rialzarmi quando cadevo”. “Dimentichiamo Superman, Batman, Spiderman e tutti gli altri eroi dei fumetti. Dovrebbero fare un film su di te – Supermamma! Grazie per essere l’eroina della mia vita“. O ancora: “L’amore di una mamma è incondizionato: mentre gli altri prima ti conoscono poi ti amano, la mamma prima ti ama poi ti conosce”.



