Festa della mamma 2020, frasi d’auguri/ Da WhatsApp ai social: dolci parole d’amore

Ancora 48 ore poi sarà la festa della mamma 2020. Seppur in un clima non propriamente gioioso come quello che stiamo vivendo da ormai due mesi a questa parte, sono moltissimi i figli che festeggeranno la propria madre anche semplicemente con un biglietto d’auguri, oppure, con una frase speciale contenuta in un messaggio WhatsApp o magari in un post su Facebook, Instagram o Twitter. Del resto, come si suol dire, “la mamma è sempre la mamma”, e soprattutto, “di mamma ce ne è una sola”, di conseguenza tutti, chi più o chi meno, dedicheranno una piccola attenzione in più alla donna che ci ha messo al mondo. In attesa che arrivi la data del 10 maggio, abbiamo selezionato per voi, come stiamo facendo ormai da giorni a questa parte, una serie di frasi d’auguri dedicate a tutte le mamme, parole che ci permetteranno di esprimere il nostro amore nei suoi confronti, cosa che magari non riusciamo a fare a voce.

FESTA DELLA MAMMA 2020, FRASI D’AUGURI: “CARA MAMMA, GRAZIE PER…”

Partiamo con un “Cara mamma, grazie per esserci sempre, per amarmi e per prenderti cura di me. Nessuno potrà mai sostituirti nel mio cuore”. Degna di nota anche questa frase: “Grazie mamma per avermi dato le ali, per avermi lasciato volare e per avermi aiutato a rialzarmi quando cadevo”. Se voleste usare un classico, potreste anche scriverle: “Grazie mamma di essere il mio speciale angelo custode. Buona festa della mamma!”. Per la festa della mamma potreste anche utilizzare qualche citazione degna di nota, come ad esempio queste parole firmate Abraham Lincoln: “Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre”. E ancora “Dicono che puoi scegliere gli amici e non la famiglia. Sono contento che sia vero perché ho la migliore famiglia di sempre, e tu ne sei la ragione. Grazie mamma!”. Sicuramente queste parole le faranno scendere una lacrima: “Mamma, sei l’esempio di tutto ciò che vorrei essere, ma non sarò mai immensa come te, perché tu sei troppo speciale. Tutto ciò che sono, tutto ciò che faccio, tutto ciò che ho mai avuto, lo devo a te. Grazie mamma!”. Infine, per chi considera la propria madre una super-eroina: “Dimentichiamo Superman, Batman, Spiderman e tutti gli altri eroi dei fumetti. Dovrebbero fare un film su di te – Supermamma! Grazie per essere l’eroina della mia vita”.



