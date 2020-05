Festa della Mamma 2020, frasi di auguri/ Le origini del giorno: iniziò tutto nel 1908

Pubblicità

Ci avviciniamo sempre di più al giorno della festa della mamma. Domenica prossima, 10 maggio, sarà infatti la giornata dedicata alla donna che ci ha messo al mondo, così come avviene da 20 anni a questa parte. E’ infatti dal 2000 che si è deciso di festeggiare la mamma la seconda domenica di maggio, mentre fino a quella data, il giorno indicato sul calendario era l’8 maggio. La scelta, come vi abbiamo già spiegato, deriva dal fatto che per esigenze lavorative e scolastiche, non sempre genitori e figli potevano stare assieme l’8 di maggio, di conseguenza si è puntato su una giornata più “agevole”, per lo meno per i ragazzi, come appunto la domenica. La prima festa della mamma che si ricordi risale al 1870, e fu Julia Ward How, attivista pacifista, a proporla come un momento di riflessione contro la guerra. Peccato però che in pochi le diedero ascolto e si dovette aspettare più di 30 anni, esattamente il 1908, per celebrare la mamma con il primo e vero Mother’s Day istituito da Anna Jarvis.

FESTA DELLA MAMMA 2020, LE FRASI PIU’ BELLE DA DEDICARLE

I suoi sostenitori proposero ai potenti degli Stati Uniti di trasformare quella semplice festa in una giornata da ricordare ogni anno, e così avvenne tre anni più tardi, dal 1911. Nel 1914 il presidente Usa Wilson ufficializzò il tutto come festività nazionale e da allora la tradizione è proseguita negli anni fino appunto ai giorni nostri. I più piccoli sono soliti fare dei “pensierini” per la propria mamma, dei lavoretti fatti con carta, cartone, acquerelli, pastelli colorati e pennarelli vari. I più grandi dedicano invece parole d’affetto e di riconoscenza al proprio genitore, e di conseguenza abbiamo scelto per voi alcune frasi che ci hanno colpito. Come sempre vi ricordiamo che potrete utilizzare questi pensieri sia come messaggio via WhatsApp, ma anche come post sui social, a cominciare da Facebook e Instagram. “Cara e dolce mamma, grazie per tutto quello che hai sempre fatto e fai per me, oggi come ieri. Sei ogni giorno la mia luce e la mia guida. Ti voglio bene!”.

“SEI LA PERSONA MIGLIORE AL MONDO”

“In questo giorno speciale – un’altra frase d’auguri – festeggiamo una donna unica, che ogni giorno ci aiuta ad essere felici e grati. Sei la persona migliore del mondo, mamma!”. Queste parole la faranno senza dubbio sciogliere: “Spero di poterti regalare anche solo la metà dell’amore che ogni giorno tu dimostri a me. Tanti auguri per la tua festa, mia cara mammina. Il tuo bambino”. Questa da parte di un figlio maschio: “Forse non sempre riesco a dimostrartelo, ma oggi voglio dedicarti un pensiero speciale e dirti che ti voglio un bene infinito. Sei la mia roccia. Auguri dal tuo figlio preferito!”. Infine un pensiero comune, per un biglietto firmato da tutti i figli, e magari anche dal papà: “Ma quanto ti vogliamo bene, mamma? Impossibile dirtelo a parole! Auguri da tutti noi e grazie”.



