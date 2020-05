Festa della Mamma 2020, frasi e auguri/ Tra citazioni, ‘art attack’ e “Baci” virtuali

Pubblicità

Festa della Mamma 2020, ci siamo quasi: mancano meno di 24 ore a una delle ricorrenze più sentite e dolci che propone il calendario dato che domani domenica 10 maggio si celebra quella che è una delle ricorrenze civili più diffuse al mondo qualunque sia la latitudine o la cultura di appartenenza: e quella di quest’anno sarà tuttavia una ricorrenza speciale e, ma solo per certi versi, in tono minore dato che non per tutti sarà possibile abbracciare fisicamente la propria madre a causa dell’emergenza Coronavirus o per via dell’impossibilità di fare ritorno a casa per questo weekend e festeggiare assieme. Tuttavia, come abbiamo anche spiegato negli scorsi giorni, una volta tanto i device tecnologici e le piattaforme social possono venire in aiuto per fare una gradita sorpresa a quella che sin dall’antichità viene considerata la persona più importante del mondo per ogni figlio, ricorrendo ovviamente ai classici messaggi e frasi di auguri che circolano in Rete e da allegare (auspicabilmente) a un regalo originale, ma senza dimenticare di soluzioni più creative come file musicali e video che immancabilmente da qualche giorno hanno cominciato a circolare su Facebook o nelle chat di WhatsApp e Instagram; per non dire inoltre di alcune clip davvero originali che da Tik Tok, social espressamente dedicato a queste forme espressive più brevi, sono diventate virali e tra ironia e romanticismo possono essere un modo davvero al passo coi tempi (forse troppo per certe mamme?) per fare una gradita sorpresa.

FESTA DELLA MAMMA 2020, FRASI D’AUGURI E IDEE CREATIVE PER…

Ma vediamo in che modo si può cercare di sorprendere la propria mamma in occasione della Festa di domani (come è noto non c’è una data fissa sul calendario ma si celebra nella seconda domenica del mese di maggio da quando si è deciso che vi fosse un giorno in cui i figli fossero a casa per festeggiare assieme) anche se si è lontani: premesso che per i più previdenti, e che si sono preparati per tempo, hanno già pensato nei giorni scorsi di realizzare lavoretti fatti a mano o altri “art attack” di inviarli in anticipo affinché arrivino alla diretta interessata prima della giornata dedicata a lei, per quanto concerne i ritardatati come detto si può sempre pensare di ‘prendere a prestito’ le migliori citazioni, aforismi e passi celebri tratti dal mondo della letteratura per fare bella figura. Per i più creativi invece, bando ai social network e organizzate da soli la sorpresa alla vostra mamma. Come? Ad esempio, sfruttando ovviamente le potenzialità delle nuove piattaforme social, organizzando una videochiamata di gruppo con altre persone a cui lei tiene o un vero e proprio party su Zoom (avendo cura ovviamente di creare prima un profilo pure per lei…), oppure guardare assieme a lei in streaming il suo film favorito -anche in questo caso Zoom viene in aiuto per una visione in contemporanea- e senza dimenticare il classico video con fotomontaggi di immagini e momenti speciali con lei.

Inoltre va ricordato che una deliziosa alternativa è quello che possiamo ribattezzare… l’e-Bacio Perugina: infatti la storica azienda dolciaria consente di mandare dal suo sito un messaggio d’affetto in modo virtuale (e pazienza se mancherà il cioccolatino) con un cartiglio elettronico personalizzabile attraverso un form che va compilato a questo link in modo che il vero poeta che citeremo per la nostra mamma saremo noi stessi. E forse lei apprezzerà anche di più…



