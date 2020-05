Festa della mamma 2020, oggi 10 maggio/ Frasi auguri e opere: da Pasolini a Klimt

Pubblicità

Oggi, domenica 10 maggio 2020, ricorre ufficialmente la Festa della mamma! Si tratta di una ricorrenza che non ha una data fissa ma cambia di anno in anno (nel 2019 si è celebrata il 12 maggio). Il motivo di tale data mobile è legato al fatto che si tratta di una ricorrenza che viene festeggiata la seconda domenica del mese di maggio, ecco perchè ogni anno si tende ad avere fino all’ultimo dei dubbi sulla data esatta. Tuttavia, non è sempre stato così dal momento che fino a non molti anni fa era tradizione festeggiare la propria mamma nel giorno dell’8 maggio. Successivamente si è deciso di adottare questo cambiamento ed il motivo è presto detto: molte mamme sono anche lavoratrici, ed allora perchè non dare loro la possibilità di trascorrere il loro giorno di festa insieme ai propri figli? La Festa della mamma coincide con la celebrazione americana. Fu proprio nel maggio del 1870, negli Usa, che l’attivista pacifista e promotrice dell’abolizione della schiavitù, Julia Ward Howe, propose di istituire il “Mother’s Day of Peace”, ovvero la “Giornata della madre per la pace” che avrebbe dovuto rappresentare un momento di riflessione contro la guerra. L’iniziativa ebbe molto successo, tuttavia si dovette attendere il 1908 prima che un’altra donna, Anna Jarvis, decidesse di tenere una festa in onore della madre, dando vita al Mother’s day che dal 1914 fu ufficializzata dal presidente Wilson.

FESTA DELLA MAMMA 2020: LE FRASI DI AUGURI PIÙ BELLE

La Festa della mamma in Italia giunse solo negli anni Cinquanta ed ebbe una doppia origine, religiosa e politica. Quest’anno arriva in un momento cruciale per il nostro Paese e molti figli, purtroppo, saranno distanti dalle proprie madri. I più fortunati potranno celebrare comunque tale festività sfruttando la possibilità di poter far visita ai propri “congiunti”, come previsto dal nuovo decreto del 4 maggio scorso firmato dal premier Conte in occasione dell’avvio della Fase 2, mentre chi si trova in una regione differente dovrà necessariamente fare affidamento sulla tecnologia, facendo giungere il proprio pensiero d’amore alla propria madre attraverso un messaggio WhatsApp oppure via social su Facebook o ancora inviando una mail. Ma cosa scrivere quando sono le emozioni a prendere il sopravvento? Quasi sicuramente anche in questa circostanza faremo affidamento alle parole dei grandi poeti e scrittori. Pasolini, ad esempio, pensando alla donna che lo ha messo al mondo scriveva: “Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore”. Oriana Fallaci invece scriveva: “Essere mamma non è un mestiere. Non è nemmeno un dovere. È solo un diritto tra tanti diritti”. E poi c’è Honorè De Balzac, che ha usato il suo inchiostro anche per scrivere pensiero sulla mamma: “Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono”.

LA FESTA DELLA MAMMA NELLE GRANDI OPERE D’ARTE

Quali sono le frasi giuste per fare gli auguri alla propria madre nel giorno della Festa della mamma 2020? In occasione di questa festività sarebbe bello se tutti noi riuscissimo ad aprire il nostro cuore facendo parlare solo le emozioni. Non sempre è però facile mettere per iscritto i nostri pensieri più profondi, ecco perchè molti si affidano alla letteratura, alla musica o al cinema per trarne ispirazione. Anche nell’arte sono stati molteplici gli artisti che hanno deciso di dedicare alla propria madre opere di bellezza e pregio immortali. Tra questi non si possono non citare, ad esempio, artisti del calibro di Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Paul Cézanne, Rembrand, Egon Schiele, Gustav Klimt, il quale con “Le Tre Età Della Donna” ha dato vita ad un simbolo artistico del rapporto tra madre e figlio, raffigurando nella medesima opera l’infanzia, la maternità e l’inevitabile declino della vecchiaia. Non si possono non citare poi i tanti dipinti alla maternità di Maria Vergine e che hanno attraversato lunghi secoli della storia dell’arte.



