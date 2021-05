Festa della mamma 2021/ Frasi auguri e poesie per biglietti e dediche

Il giorno della festa della mamma 2021 è finalmente arrivato. Si festeggia oggi, domenica 9 maggio, quindi in questa giornata speciale si omaggiano le donne più importanti della nostra vita. A volte però non si trovano le parole giuste per dimostrare il proprio amore, quindi quando bisogna scrivere il biglietto di auguri non arrivano le parole giuste per le frasi di auguri. Non ci si può certo limitare ad un “auguri mamma” e “buona festa della mamma”. Ma non dovete temere nulla, perché siamo qui pronti ad aiutarvi con una raccolta di riflessioni, aforismi, citazioni, pensieri e poesie.

Attentato Kabul, autobomba davanti scuola femminile/ Bilancio: 55 morti e 150 feriti

Può rappresentare anche solo uno spunto, una fonte di ispirazione. Partiamo da Jill Churchill: «Non esiste una ricetta per diventare una madre perfetta, ma ci sono mille modi per essere una buona madre». C’è anche una frase di auguri di Abraham Lincoln: «Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre». Invece Marcel Proust: «Il bambino chiama la mamma e domanda: “Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?”. La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bambino. “Eri un desiderio dentro al cuore”».

Tim e Wind internet down 8 maggio 2021/ Connessioni ko in Italia: la situazione

FESTA DELLA MAMMA 2021, FRASI AUGURI E POESIE

Ci sono frasi di auguri per una buona festa della mamma 2021 che sono ideali anche per ricordare quelle che purtroppo non sono più con noi. Joseph Roth ricordava così la sua: «Non scorderò mai mia madre, perché fu lei a piantare e nutrire i primi semi del bene dentro di me». Sulla stessa lunghezza d’onda George Herbert Palmer: «Una buona madre vale cento maestri». Decisamente poetica la riflessione di Honoré de Balzac: «Il cuore di una madre è un profondo abisso in fondo al quale troverai sempre il perdono». E poi c’è Elsa Morante: «Nessun affetto nella vita uguaglia quello della madre». Tra le frasi di auguri di buona festa della mamma anche quella di Victor Hugo: «Le braccia di una madre sono fatte di tenerezza e i bambini, tra esse, ci dormono profondamente». C’è poi la poesia di Marino Moretti, “La parola più bella”: «Mamma. Nessuna parola è più bella./ La prima che si impara,/ la prima che si capisce e che s’ama./ La prima di una lunga serie di parole/ con cui s’è risposto alle infinite,/ alle amorose, timorose domande/ della maternità./ E anche se diventassimo vecchi,/ come chiameremmo la mamma/ più vecchia di noi?/ Mamma. Non c’è un altro nome».

LEGGI ANCHE:

Tawny Kitaen è morta/ Attrice di "Hercules" aveva 59 anni: recitò con Tom Hanks

© RIPRODUZIONE RISERVATA