Festa della mamma 2021, frasi auguri/ Gli aforismi e le citazioni da dedicare

SUGGERIMENTI PER UN MESSAGGIO WHATSAPP PER LA FESTA DELLA MAMMA

Si avvicina la Festa della Mamma 2021 e domenica prossima, 9 maggio, si potranno dedicare auguri e pensieri speciali a figure di massima importanza come le mamme, che alimentano la tenerezza ma anche la riconoscenza per tutto quello che riescono a fare per i propri figli, senza chiedere mai nulla in cambio. L’amore materno riesce a stimolare il meglio di ogni persona ed è bello poter dedicare in una giornata speciale un pensiero particolarmente sentito alla propria genitrice. Per chi avesse bisogno di qualche suggerimento, per inviare un messaggio Whatsapp o un biglietto per la mamma, ci sono anche tante frasi celebri ed illustri menti che hanno partorito pensieri poetici e toccanti. Un grande scrittore come Lev Tolstoj aveva sottolineato l’importanza delle madri non solo nell’economia delle famiglie, ma in quelle di tutto il mondo: “Madri, siete voi che avete in mano la salvezza del mondo,” scrisse una volta il grande autore di “Guerra e Pace”. Si possono dedicare anche gli emozionanti versi della poesia “Madre” di Giuseppe Ungaretti: “E il cuore quando d’un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d’ombra, per condurmi, Madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano.”

ELEZIONI REGNO UNITO: LABURISTI VERSO PESANTE SCONFITTA/ Tory su e in Scozia...

FESTA DELLA MAMMA 2021: FRASI FAMOSE PER I VOSTRI AUGURI

La tenerezza provata per una madre non ha sicuramente eguali nel campo dei sentimenti e per questa Festa della Mamma 2021 si possono utilizzare come messaggi d’auguri frasi appartenenti a grandi autori come Marcel Proust: l’autore de “La Ricerca del Tempo Perduto” ha dedicato alla madre uno struggente verso della sua prosa: “La mia sola consolazione, quando salivo per coricarmi, era che la mamma venisse a darmi un bacio non appena fossi stato a letto,” un modo per ricordare i tempi dell’infanzia in cui una madre sapeva rappresentare una consolazione assoluta. E ancora un grande giornalista come Enzo Biagi ricordò una volta come una madre possa rappresentare un faro di fermezza morale anche in età matura: “Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino,” ricordò una volta Biagi. E se anche qualche volta si può arrivare a litigare con la propria mamma, non si può dimenticare quello che una volta ha scritto Honoré de Balzac: “Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono.” Frase da dedicare a chi ha bisticciato proprio alla vigilia di questa Festa della Mamma 2021.

LEGGI ANCHE:

TSO PER STUDENTE SENZA MASCHERINA/ È malattia mentale pensarla diversamente?ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi: vaccini per i 50enni, c'è la data (7 maggio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA