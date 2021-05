Festa della mamma 2021, frasi d’auguri/ Citazioni famose, da Shakespeare a Morante

La festa della mamma 2021 si avvicina rapidamente: mancano quattro giorni alla ricorrenza dedicata a colei che ci ha dato alla luce e tutti i figli d’Italia si stanno attrezzando per rendere speciale la giornata delle proprie madri. Sicuramente, domenica 9 maggio sarà indispensabile pensare a una frase da tributare alla propria mamma e, proprio in virtù dell’importanza di questa celebrazione, è bene iniziare a selezionarla sin da subito, così da non farsi trovare impreparati all’appuntamento e, soprattutto, assicurarsi di scegliere con la massima cura il pensiero più adatto.

Noi de “Il Sussidiario” vi consigliamo alcune frasi celebri che potrebbero fare al caso vostro, a cominciare da William Shakespeare: “Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura”. Honorè de Balzac, invece, scriveva: “La felicità di una madre è come un faro che illumina il futuro, ma si riflette anche sul passato e lo avvolge nella dolcezza dei ricordi”.

FESTA DELLA MAMMA 2021, FRASI D’AUGURI “FAMOSE”

Per la festa della mamma 2021 non mancano tuttavia altri spunti d’autore per quanto concerne le vostre frasi d’auguri. Vi è, per esempio, quella scritta da Marina Cvetaeva nel libro “Indizi terrestri”: “Non una sola madre dirà di se stessa che ama il suo bambino. Perché il suo è più che amore. Lei ‘è’ il suo bambino”. Francesco Olgiati, in “Schemi di conferenze”, afferma invece: “La madre è un bene troppo grande ed è necessaria talvolta la lontananza, per apprezzarne tutta la grandezza”. Passiamo a Tommaso Montini, che in “Me lo dici in bambinese?”, dichiara: “Tutti i bisogni del bambino vengono proiettati sulla mamma. Lei, e solo lei, sviluppa una particolare sensibilità che le permette di sentire anche il piccolo sussulto quando tutti dormono. È lei che, più di chiunque, ‘sente’ il respiro del bambino e ne percepisce ogni necessità”. Concludiamo con Elsa Morante, la quale, ne “L’isola di Arturo”, traccia su carta le seguenti parole: “Nessun affetto nella vita uguaglia quello della madre”.

