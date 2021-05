Festa della mamma 2021, frasi d’auguri/ Gli esempi più belli “La mano della madre…”

Anche quest’anno torna la festa della mamma e per il 2021 il giorno designato sarà quello di domenica prossima, 9 maggio, quindi fra esattamente cinque giorni. Come tutte le feste che stiamo affrontando da più di un anno a questa parte, si tratterà di una giornata “light” dove non si potranno fare grandi pranzi o grandi cene, e anche per questo, saranno molti coloro che festeggeranno la propria madre in maniera virtuale, con una bella frase d’auguri, magari un messaggio via WhatsApp, o un bel post da pubblicare su uno dei tanti social che frequentiamo quotidianamente, leggasi Facebook, Instagram o Twitter.

In rete è pieno di esempi, e la nostra redazione sta raccogliendo per voi quelli più belli da un paio di giorni a questa parte, a cominciare da questa classica citazione di Victor Hugo, che un giorno disse: “Una buona madre vale cento maestri”. Spazio a queste parole di Honorè de Balzac: “La felicità di una madre è come un faro che illumina il futuro, ma si riflette anche sul passato e lo avvolge nella dolcezza dei ricordi”. Giovanni Ruffini pone l’accento sulle favole della mamma: “Le storie ascoltate la prima volta in braccio alla mamma non saranno mai completamente dimenticate”.

FESTA DELLA MAMMA 2021: DA CHAPIN A WALLACE, TANTI ESEMPI ORIGINALI

Decisamente d’effetto queste parole di Edwin H. Chapin: “Nessun linguaggio può esprimere il potere, la bellezza, l’eroismo dell’amore materno”. Fra le frasi d’auguri per la festa della mamma 2021 anche queste parole di William Ross Wallace, prese direttamente da “What Rules The World”: La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo”. Infine il pensiero di Paramahansa Yogananda: “La mamma non sa perché ama il figlio e il bambino non sa perché ama la mamma. Non sanno da dove viene l’amore che provano l’uno per l’altro. E’ l’amore di Dio che si manifesta in loro, e quando l’amore è puro e disinteressato ne riflette le qualità divine”. Per altre frasi d’auguri per la festa della mamma 2021, vi rimandiamo al focus di ieri.

