Festa della mamma 2021, frasi d’auguri/ “Una buona madre vale cento maestri”

La festa della mamma 2021 è ormai veramente a un passo: mancano soltanto 72 ore al giorno dedicato a colei che ci ha donato la vita e, oltre alla caccia al regalo perfetto, sul web è già scattata la corsa alla frase ideale con cui omaggiare la propria madre e farla sentire speciale, cosa che, peraltro, sarebbe cosa buona e giusta fare quotidianamente. A prescindere dalla metodologia da voi utilizzata per far pervenire il vostro messaggio di auguri (via WhatsApp o mediante bigliettino cartaceo), la rete pullula di suggerimenti utili su tale argomento: noi de “Il Sussidiario” ne abbiamo selezionati alcuni per voi, con la speranza che possano fare al caso vostro.

Partiamo con alcune massime famose, come quella di Oriana Fallaci: “Essere mamma non è un mestiere, non è nemmeno un dovere. È solo un diritto tra tanti diritti”. Vi sono poi le parole di William Ross Wallace: “La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo”. E ancora, spazio ad Adalbert von Chamisso: “Soltanto una madre sa che cosa vuol dire amare ed essere felice”.

FESTA DELLA MAMMA 2021: FRASI FAMOSE PER I VOSTRI AUGURI

Non mancano dunque le alternative circa la frase d’auguri da dedicare alle vostre madri per la festa della mamma 2021 che, ricordiamo, quest’anno si celebrerà il 9 maggio. Proseguendo con la nostra carrellata, vi menzioniamo anche Victor Hugo, che scrisse poche, ma significative parole: “Una buona madre vale cento maestri”. Esiste qualcosa di più vero? Probabilmente no. Honoré de Balzac, dal canto suo, disse che “la felicità di una madre è come un faro che illumina il futuro, ma si riflette anche sul passato e lo avvolge nella dolcezza dei ricordi”, mentre Giovanni Ruffini affermò: “Le storie ascoltate la prima volta in braccio alla mamma non saranno mai completamente dimenticate”. Concludiamo con il compianto e mai dimenticato Enzo Biagi: “Le verità che contano, i grandi princìpi, alla fine, restano sempre due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino”.

