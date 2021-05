Festa della mamma 2021, quand’è?/ Data, origini, tradizioni e l’aneddoto religioso

La Festa della mamma 2021 si avvicina ad ampie falcate e offrirà a tutti i figli e le figlie d’Italia la possibilità di celebrare colei che li ha messi al mondo, cosa che peraltro sarebbe opportuno ricordarsi di fare ogni giorno, anche quando le avversità del quotidiano tendono magari a inasprire gli animi. Quando si festeggerà tale ricorrenza laica? La risposta è davvero agevole: esattamente fra sette giorni, ergo domenica 9 maggio. Come saprete, infatti, stiamo parlando di una festa “mobile”, al pari della Santa Pasqua, il cui unico vincolo è legato al giorno della settimana nel quale deve obbligatoriamente “cadere”, ossia la domenica, tendenzialmente la seconda del mese corrente.

Una data, come accennavamo in precedenza, che però è valida esclusivamente per il nostro Paese, in quanto, in altre nazioni, si sceglie di celebrare le madri in altri momenti dell’anno e anche con tradizioni differenti dalla nostra. Ad esempio, in Francia la Festa della mamma (e della famiglia) coincide con l’ultima domenica di maggio, mentre in Norvegia e Argentina la ricorrenza è fissata rispettivamente a febbraio e a ottobre (l’ultima domenica).

FESTA DELLA MAMMA 2021, LE ORIGINI DELLA TRADIZIONE

La Festa della mamma 2021 in Italia sarà pertanto celebrata domenica 9 maggio e rappresenta un momento di celebrazione ormai ultracentenario, dal momento che, come racconta la storia, la sua prima edizione “ufficiosa” risale al 1908, mentre nel 1914, negli Stati Uniti d’America, per la prima volta in assoluto la ricorrenza venne inserita nel palinsesto ufficiale nazionale da parte del presidente Woodrow Wilson, con un fiore associato ad essa in qualità di emblema universalmente riconosciuto: il garofano, di colore rosso per tutte le madri che sono in vita e di colore bianco per quelle che, purtroppo, non ci sono più. Come spesso è accaduto in altri contesti, anche in questo caso il nostro Paese ha dovuto attendere un po’ prima che la Festa della mamma venisse riconosciuta ed entrasse di diritto a fare parte delle tradizioni nazionali: la prima edizione che si ricordi risale al 1956, mentre la sua istituzionalizzazione avvenne esattamente due anni più tardi, nel 1958, con don Otello Migliosi che, ad Assisi, affiancò anche una celebrazione di natura religiosa, tesa a esaltare la figura materna nel contesto cristiano.

