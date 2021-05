Festa della mamma 2021, quando è: la data/ Frasi auguri, “ancore” della vita

Comincia la settimana che ci porta alla festa della mamma 2021. Questa ricorrenza è diffusa in tutto il mondo, ma cade in date diverse. In Italia, ad esempio, dopo diverse iniziative fu istituita per l’8 maggio di ogni anno. Una data che è rimasta tale fino all’inizio del nuovo millennio quando la ricorrenza è diventata “mobile”, soprattutto per ragioni commerciali. La festa della mamma, dunque, è stata sposta alla seconda domenica del mese di maggio in modo tale che cadesse sempre in un giorno festivo.

Dunque, avete una settimana di tempo per scegliere le frasi di auguri da dedicare alla vostra mamma, così non rischiate di ridurvi all’ultimo momento e a corto di idee. E non servono lunghi discorsi, bastano poche parole, purché significative. «Una buona madre vale cento maestri» per citare Victor Hugo. «La felicità di una madre è come un faro che illumina il futuro, ma si riflette anche sul passato e lo avvolge nella dolcezza dei ricordi» invece di Honorè de Balzac. E poi c’è Giovanni Ruffini: «Le storie ascoltate la prima volta in braccio alla mamma non saranno mai completamente dimenticate».

FESTA DELLA MAMMA 2021: FRASI AUGURI E CITAZIONI

Nella nostra selezione di proposte di frasi di auguri per la festa della mamma 2021 non può mancare Elsa Morante «Nessun affetto nella vita uguaglia quello della madre». Toccante anche quella di Edwin H. Chapin: «Nessun linguaggio può esprimere il potere, la bellezza, l’eroismo dell’amore materno». Poi c’è Marina Cvetaeva che in “Indizi terrestri” scriveva: «Non una sola madre dirà di sé stessa che ama il suo bambino. Perché il suo è più che amore. Lei “è” il suo bambino». Potremmo tornare indietro fino a Sofocle: «Per la madre i figli sono ancore della vita». Ma tutto l’amore di una mamma è racchiuso anche nella frase di William Ross Wallace: «La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo». E c’è una visione pragmatica ma comunque significativa di Enzo Biagi: «Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino». C’è chi si spinge ben oltre, come Adalbert von Chamisso: «Soltanto una madre sa che cosa vuol dire amare ed essere felice».

