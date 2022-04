Festa della Mamma 2022, Amazon apre lo shop online dedicato/ Idee regalo e offerte

In vista della Festa della Mamma 2022, la giornata dedicata a tutte le nostre amate madri, che si celebrerà il prossimo 8 Maggio, Amazon, il portale di e-commerce per eccellenza, ha deciso di aprire una pagina speciale dedicata a tutti i regali per coccolare le nostre genitrici. Collegandosi a questo indirizzo, vi si aprirà un link in cui saranno presenti tutta una serie di offerte su centinaia di prodotti ad hoc.

Splinternet, cos'è e come guerra Ucraina divide Internet/ Scenari e possibili effetti

Ma non finisce qui, perchè collegandosi a quell’indirizzo avrete a disposizione anche il classico tool per ottenere varie idee regalo e spunti, per coloro che hanno poca fantasia e sono quindi alla ricerca di un presente originale da regalare. Vi basterà quindi selezionare la fascia d’età e dopo di che si possono filtrare i vari interessi, quindi buoni regali per i libri, ma anche film, musica, prodotti per la casa e il giardino, cosmetici, regali per fitness e salute, e molto ma molto altro ancora.

COVID A SHANGHAI/ Robot-bassotti e droni, nelle smart city l'uomo è solo un disturbo?

FESTA DELLA MAMMA 2022, AMAZON APRE LA PAGINA DEDICATO: LE OFFERTE PER LE NEO MAMME

Particolare anche la sezione dedicata alle neo mamme, della pagina Amazon per la Festa della Mamma 2022 che potete trovare qui, dove appunto sono elencati tutta una serie di prodotti perfetti per celebrare questo magico momento, come ad esempio uno splendido ciondolo a forma di cuore intrecciato in vendita a 26 euro, ma anche una particolare cornice dove mettere il calco delle manine del nascituro, in vendita a 27 euro, t-shirt a tema a 20 euro e molto altro ancora. Se invece voleste puntare su qualcosa di più classico, interessante l’impastatrice Moulinex in vendita a 55 euro, o un interessante zainetto/borsa adatto ad ogni età, acquistabile a 27 euro.

CYBERSECURITY/ Dagli Usa la legge "benchmark" che può essere utile anche in Italia

Tra l’altro Amazon, per la Festa della mamma 2022, ha deciso di esagerare, visto che offre la consegna gratis, quindi senza costi aggiuntivi, nonché la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche, un aspetto da non sottovalutare soprattutto per quanto riguarda i vestiti. A questo punto non vi resta che farvi un giro e vedere se trovate qualcosa che vi va a genio. Come sempre vi ricordiamo la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento al servizio Amazon Prime, che troverete a questo link, e che vi offrirà la possibilità di avere consegne sempre gratuite, a volte anche il giorno stesso a secondo della città, oltre a numerosi altri vantaggi come ad esempio Prime Video, il servizio di video streaming tramite cui vedere film, serie tv, documentari e anche le partite di Champions League











© RIPRODUZIONE RISERVATA