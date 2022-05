Festa della mamma 2022, frasi d’auguri/ Citazioni famose: “Lavoratrici senza vacanze”

Parte il countdown per gli auguri Festa della mamma 2022, speciale ricorrenza che si celebrerà domenica 8 maggio e durante la quale le protagoniste assolute saranno le nostre madri. In tanti approfitteranno di questo giorno per ricordare loro l’amore, l’affetto e la gratitudine che provano nei loro confronti e, se saranno impossibilitati a farlo di persona, rimedieranno con un messaggio di testo da inviare via social o mediante WhatsApp. Voi avete già pensato al pensiero con cui omaggiare chi vi ha messo al mondo?

In caso di risposta negativa, niente paura: noi de “IlSussidiario.net” abbiamo selezionato dal web alcuni esempi per voi, nella speranza che possano tornarvi utili per i vostri auguri Festa della mamma 2022. Partiamo dalle parole di Giuseppe Ungaretti: “E il cuore quando d’un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d’ombra, per condurmi, Madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano”, versi tratti dalla poesia “La madre”. Jean-Paul Malfatti ha invece paragonato le mamme ai fiori: “Le mamme sono fiori che germogliano e danno frutti che maturano in qualsiasi stagione della vita”. Emozionanti anche alcune dediche tratte dai social: “Ti porterò sempre con me, in terra, in mare, nel cielo, nel buio, perché il calore di una stella non si lascia mai alle spalle. Ti voglio bene”. Oppure: “Ho dubbi su mille cose, ma di una cosa sono certo/a… Tu, mamma, sei l’unica donna che per me sia degna di portare questo nome! Ti adoro!”.

AUGURI FESTA DELLA MAMMA 2022, FRASI D’AUTORE: “LE MADRI SONO GLI UNICI LAVORATORI CHE NON HANNO MAI VACANZE”

Tra le numerose frasi d’auguri per la Festa della mamma 2022, non mancano di certo quelle divertenti, in grado di strappare un sorriso alle festeggiate nella giornata a loro dedicata, come quella scritta da Mark Twain, al quale sono attribuite le seguenti dichiarazioni: “Mia madre ha avuto molte preoccupazioni a causa mia, ma penso che le sia piaciuto”.

Anne Spencer Morrow Lindbergh ha invece tenuto a sottolineare una verità di cui troppo spesso ci si dimentica e che dovrebbe invece essere tenuta a mente per onorare la propria mamma ogni giorno: “Le madri sono gli unici lavoratori che non hanno mai vacanze”. Ironica, dal canto suo, Beatrix Potter: “Io e mia madre siamo giunte a un risultato. Abbiamo concordato di non capirci”. Concludiamo, infine, questa prima carrellata di frasi d’auguri Festa della mamma 2022 con Cathy Guisewite, che si è espressa sulle capacità intuitive delle mamme: “Tutte le madri sono dotate di intuito, le migliori hanno un radar”.

