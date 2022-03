Festa della Mamma 2022, quando si festeggia?/ Data, storia e perché si celebra

Così come accaduto per la Festa del Papà, anche per quella della mamma c’è grande curiosità per quanto riguarda innanzitutto la data. Non c’è una data fissa annuale, motivo per il quale anno dopo anno c’è grande curiosità per scoprirla. Fino al 2000 era festeggiata l’8 maggio, poi le cose sono cambiate e si è deciso di celebrarla la seconda domenica di maggio, che quest’anno comunque cade proprio l’8 maggio. Invece l’anno prossimo toccherà domenica 14 maggio 2023. Fu Julia Ward Howe, attivista pacifista e abolizionista, a proporre l’istituzione del Mother’s Day for Peace, una Giornata della madre per la pace, come momento di riflessione contro la guerra.

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2022/ Foto WhatsApp: "Lottano, soffrono e..."

Quell’idea non fu accolta, per cui bisogna arrivare al 1908 per fissare la data di nascita della Festa della Mamma. Anna Jarvis la celebrò per ricordare la mamma, attivista che lottava per la pace. Fu così proposto a ministri e uomini d’affari di trasformare questa festa in una giornata nazionale da celebrare ogni anno, così dal 1911 si è diffusa questa usanza in tutti gli Stati americani. Nel 1914 il presidente Wilson l’ha poi ufficializzata e così si è diffusa anche l’usanza di regalare rose rosa alle mamme.

Carolina Dantas/ "Estetica, bellezza e relax: l'oasi del benessere di Dhermodesign"

FESTA DELLA MAMMA, STORIA E ORIGINI

In realtà la Festa della Mamma avrebbe origini ancor più remote. Ad esempio, nelle tradizioni più antiche era simbolo di passaggio dal freddo invernale alla vita primaverile in cui tutto rinasce. Inoltre, in quasi tutte le civiltà del passato c’è la presenza della Grande Madre, divinità femminile venerata in qualità di portatrice di vita. Se per i gregi era la dea Rea, madre di tutti gli dei, per i romani invece era Cibele.

In Italia ci ha pensato il senatore Raul Zaccari a inaugurarla per la prima volta: lo fece nel 1956 a Bordighiera, stabilendo di festeggiarla la seconda domenica di maggio. Due anni dopo diventò una festa civile a tutti gli effetti: lo stesso Zaccari presentò un disegno di legge ad hoc. Si fissò la data all’8 maggio poi, come vi abbiamo anticipato, dal 2000 è diventata una festa mobile, celebrata la seconda domenica di maggio come accade anche in altri paesi del mondo.

Giornata internazionale della donna 2022/ Panchine rosse, camper rosa, convegni e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA