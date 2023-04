Festa della mamma 2023, quando si festeggia?/ Perché non 8 maggio: data è “mobile”

La Festa della mamma quest’anno non cade l’8 maggio 2023, ma domenica 14. In molti credono che tale ricorrenza sulla figura della madre abbia una data fissa, infatti c’è chi ritiene che inizialmente cadesse l’8 maggio, mentre altri sostengono sin dall’inizio tale festa è stata celebrata la seconda domenica di maggio. Di certo c’è per circa 40 anni la Festa della mamma ha avuto come data proprio l’8 maggio, mentre poi ha iniziato ad avere una data “mobile”, quindi non è stata soggetta a giorni prefissati sul calendario. La situazione, infatti, è cambiata negli ultimi anni.

Lo si è deciso oltre 20 anni fa, più precisamente nel 2000, quando si è stabilito che la Festa della mamma dovesse avere una data mobile, cosa che non succede, ad esempio, per la festa del papà che ricorre sempre il 19 marzo. Le ragioni di questa scelta sono più che altro riconducibili alle tempistiche: si è preferito allineare il nostro calendario con quello americano, dove il giorno dedicato alla mamma cade nella seconda domenica del mese di maggio. Ecco perché l’8 maggio non è la Festa della mamma: per questioni commerciali (ma non solo) si preferisce seguire il calendario della maggior parte dei Paesi del mondo.

FESTA DELLA MAMMA: STORIA E ORIGINI

In Italia la Festa della mamma è stata istituita durante la metà degli anni ’50, ma in due occasioni differenti. Una per questioni commerciali, l’altra per motivi religiosi. Nel primo caso, fu Raoul Zaccari, senatore e sindaco di Bordighera, a promuovere una legge che istituisse questa festa che è stata poi approvata nel 1958. Invece, a livello religioso, le origini della Festa della mamma risalgono all’anno successivo, il 1957. Il merito va a don Otello Migliosi, parroco di Tordibetto di Assisi, che ebbe l’idea di celebrare la mamma, ma nel suo forte valore religioso. L’istituzione della festa della mamma suscitò un intenso dibattito politico all’epoca, ma prese comunque piede. Come giorno per i festeggiamenti venne scelto l’8 maggio, anche se non tutte le fonti concordano sulla data in cui in Italia si cominciò a festeggiare tale ricorrenza. Poi per tenere conto anche del Mother’s Day, cioè della festa della mamma americana, si è deciso di farla ricadere la seconda domenica di maggio. Quindi, si spiega così il fatto che la data di quest’anno sia il 14 maggio 2023.

