Festa della mamma, come è nata/ Origini e storia: scopriamo perchè la data…

FESTA DELLA MAMMA: LA STORIA

L’8 maggio 2022 si celebra la festa della mamma, ma quali sono le origini di questa celebrazione della figura della madre, della maternità e dell’influenza sociale delle madri? In Italia non esiste una data “fissa” per questa ricorrenza: questa cade infatti ogni seconda domenica di maggio.

Per quanto riguarda le origini, ci sono diverse antiche celebrazioni che possono essere paragonate a questa ricorrenza, ma che non hanno correlazioni alla celebrazione moderna. Pensiamo alla Giornata nazionale della madre e del fanciullo, istituita il 24 dicembre del 1933 dal governo fascista. Naturalmente questa non rappresenta l’inizio della festa della mamma nel nostro Paese.

LE ORIGINI DELLA FESTA DELLA MAMMA

Le origini della festa della mamma non sono chiare al 100 per cento, ma possiamo fare riferimento a due occasioni precise: una di natura “commerciale”, l’altra di natura religiosa. Iniziamo dalla prima. Nel 1958 il sindaco di Bordighera e senatore Raoul Zaccari fu tra i promotori della legge istitutiva della festa della mamma, già celebrata nel suo Paese due anni prima. Per quanto concerne l’aspetto religioso, le origini della festa della mamma possiamo farle risalire al 1957.

In quell’anno, infatti, il parroco di Tordibetto di Assisi, don Otello Migliosi, decise di celebrare le madri e la loro figura dal punto di vista religioso, cristiano e interconfessionale. Un’occasione di incontro e di dialogo tra le varie culture, dunque. E proprio dal 1957 nel comune umbro si celebra questa ricorrenza con manifestazioni ed eventi di carattere religioso e culturale. Per quanto riguarda la data, fu deciso in un primo momento di istituire la festa l’8 maggio, ma in seguito la festività venne confermata nella seconda domenica di maggio. Già a quei tempi, la tradizione vedeva bambini e bambine regalare dei pensieri, come disegni e altri lavoretti, alle loro madri in segno di gratitudine e affetto. E a tutti, oggi, allora buona festa della mamma!

