Festa della Mamma nel mondo/ Quando si festeggia all’estero: da Usa ai Paesi europei

LA FESTA DELLA MAMMA NEL MONDO

La festa della mamma in Italia quest’anno cade l’8 maggio 2022, come da tradizione ogni seconda domenica di maggio. Ma vale lo stesso anche negli altri Paesi? In realtà no, o meglio non sempre: ogni nazione ha la propria data per celebrare la figura della madre, della maternità e dell’influenza sociale delle madri. Andiamo a scoprire quando…

La tradizione italiana della seconda domenica di maggio per celebrare la festa della mamma è comune anche ad altri Paesi. La maggior parte degli stati europei adotta la stessa strategia, ma non solo: anche negli Stati Uniti d’America, in Giappone e in Australia si sceglie quella data.

QUANDO SI FESTEGGIA LA FESTA DELLA MAMMA 2022 ALL’ESTERO

Per quanto riguarda i Paesi che hanno un’usanza diversa da quella italiana, partiamo da quelli europei. La festa della mamma in Spagna e Portogallo si celebra sempre la prima domenica di marzo, mentre i Paesi balcanici festeggiano l’8 marzo. A San Marino, invece, la ricorrenza è fissata il 15 marzo. Per quanto concerne gli Stati arabi, la festa cade nel giorno dell’equinozio di primavera. Molti Paesi africani optano per la seconda domenica di maggio, mentre in Sud America c’è molta frammentazione: in Paraguay si celebra il 15 maggio, in Argentina la terza domenica di ottobre, mentre in Bolivia il 27 maggio.

Per quanto riguarda l’aspetto storico della festa della mamma nel mondo, negli Stati Uniti fu celebrata per la prima volta nel 1908 grazie ad Anna Jarvis, sotto forma di un memoriale in onore della madre, una nota attivista a favore della pace. La ricorrenza fu poi ufficializzata qualche anno più tardi, nel 1914, grazie al presidente Woodrow Wilson. Tornando all’Europa, la festa della mamma è stata introdotta in Svizzera nel 1917, in Germania nel 1923 e in Austria nel 1924. Per quanto riguarda le altre nazioni, ha un’origine più recente.

