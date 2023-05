Festa della Mamma nel mondo, quando si festeggia/ Maggio ma in date diverse…

La Festa della Mamma, occasione per ricordare quanto sia importante questa figura nella vita dei propri figli, si celebra in quasi tutto il mondo, ma non ovunque lo stesso giorno. Si tratta infatti di una ricorrenza civile che in alcuni Paesi del mondo celebra la figura della madre, della maternità e la loro influenza sociale. Non in tutto il mondo si festeggia nella stessa data: in quasi due terzi dei Paesi, però, si celebra nel mese di maggio, che nella religione cattolica è anche il mese dedicato alla Madonna. Non esiste dunque un unico giorno nel quale si celebri la Festa della Mamma: in Italia, ad esempio, la festa cade la seconda domenica di maggio.

Ma in Italia, quando si è cominciato a festeggiare la Festa della Mamma la seconda domenica del mese di maggio? Inizialmente, la festa cadeva probabilmente l’otto maggio. In molti paesi Europei, negli Stati Uniti, in Australia e anche in Giappone, la festa si festeggia nella seconda domenica di maggio, come in Italia, mentre in Ungheria, Spagna e Portogallo è la prima domenica del mese. L’8 marzo, giorno in cui in Italia si celebra la festa della donna, si festeggia invece nei Paesi balcanici.

Come nasce la Festa della Mamma negli Stati Uniti

La Festa della Mamma si festeggia un po’ in tutto il mondo ma come abbiamo già detto, in date differenti. Mentre in Italia e in altri Paesi europei si celebra la seconda domenica di maggio, non è così in altri Paesi. Anche negli Stati Uniti, però, la data è la stessa che nel nostro Paese. Ma come nasce questa ricorrenza oltreoceano? Nel 1870, l’attivista e pacifista Julia Ward Howe, propose l’istituzione del Mother’s Day for Peace (Giornata della madre per la pace): per lei doveva essere un momento di riflessione contro la guerra.

Quasi quarant’anni dopo nacque in modo molto semplice la giornata che avrebbe dato vita alla Festa della Mamma, Anna Jarvis, attivista, cominciò a celebrare per la prima volta la giornata della madre nel 1908 sotto forma di memoriale per onorare sua mamma, a sua volta attivista a favore della pace. La celebrazione divenne molto popolare e fu persino ufficializzata dal presidente Wilson nel 1914. Così, il Congresso decise di festeggiarla la seconda domenica di maggio per celebrare proprio le mamme e rendere loro omaggio. In Svizzera la Festa della Mamma venne invece introdotta nel 1917, nel 1918 in Finlandia, nel 1919 in Norvegia e in Svezia, mentre in Germania arrivò nel 1923 in Germania e nel 1924 in Austria.











